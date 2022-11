Tylko miesiąc bez pracy. Lopetegui trenerem klubu Premier League

Lewandowski z uznaniem o Pique. "Bardzo mi pomógł" Gerard Pique... czytaj dalej » Do 5 października Lopetegui był trenerem Sevilli. Hiszpan został jednak zwolniony po domowej porażce 1:4 w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund. Do tamtego spotkania klub pod wodzą 56-latka odniósł tylko jedno zwycięstwo we wszystkich rozgrywkach w sezonie 2022/23.

Lopetegui trafił do Premier League

Były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii nie musiał długo czekać na powrót do pracy. W sobotę o zatrudnieniu Lopeteguiego poinformował występujący w Premier League Wolverhampton.

- Julen jest świetnym trenerem z doświadczeniem na wysokim poziomie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że uzgodniliśmy wszelkie warunki, aby mógł do nas trafić - powiedział prezes Wilków Jeff Shi cytowany przez oficjalną stronę klubu.

- Od samego początku Julen był naszym numerem jeden. Nie możemy się doczekać, by go powitać i ugościć w naszym klubie - dodał Shi.



We are delighted to announce Julen Lopetegui will take charge as our new head coach on Monday 14th November.



— Wolves (@Wolves) November 5, 2022

Co ciekawe, szkoleniowiec rozpocznie pracę w Anglii dopiero 14 listopada, czyli po meczu z Arsenalem, ostatnim przed przerwą związaną z mistrzostwami świata w Katarze.

W tabeli Premier League Wolverhampton zajmuje przedostatnie, 19. miejsce. W 13 meczach drużyna odniosła tylko dwa zwycięstwa.