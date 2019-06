Lopetegui wraca do gry. Został trenerem Sevilli

Szachownica zamiast pasów. Barcelona w kontrowersyjnych koszulkach Potwierdził się... czytaj dalej » Lopetegui miał dosyć długą przerwę od pracy. Z Realu Madryt został wyrzucony w końcówce października ubiegłego roku. Jego przygoda z zespołem Królewskich zakończyła się po porażce 1:5 z Barceloną.

Na Santiago Bernabeu trafił w kontrowersyjnych okolicznościach, przed startem zeszłorocznego mundialu w Rosji. Mimo że Lopetegui był selekcjonerem kadry i miał ważny kontrakt z hiszpańską federacją do 2020 roku, to jeszcze przed pierwszym meczem fazy grupowej z Portugalią Real Madryt ogłosił go nowym szkoleniowcem. Federacja zwolniła go przed starem imprezy. Ekipę La Roja poprowadził Fernando Hierro, dyrektor sportowy. Hiszpanie odpadli w 1/8 finału. W rzutach karnych lepsi okazali się Rosjanie.

Cel? Powrót do Ligi Mistrzów

Sevilla ma za sobą przeciętny sezon. Klub ze stolicy Andaluzji zajął szóste miejsce w Primera Division. To oznacza, że nie zagra w najbliższej edycji Ligi Mistrzów. Lopetegui zastąpi Joaquina Caparrosa, który po zakończeniu sezonu ustąpił ze stanowiska.

Oficjalna prezentacja Lopeteguiego ma odbyć się już w środę. Z klubem z Estadio Ramón Sánchez Pizjuán podpisał trzyletni kontrakt. Oprócz Realu Madryt i reprezentacji, 52 latek prowadził również m.in. FC Porto i młodzieżowe reprezentacje Hiszpanii.



Julen Lopetegui ya ejerce como entrenador del #SevillaFC. #vamosmiSevilla#WeareSevillapic.twitter.com/Exl7T7YXDv — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 4 czerwca 2019