Pytanie o Neapol, Klopp wybucha. "Zależy ci na nagłówkach?"

Mbappe rozprawił się z Juventusem. Nieskuteczny Milik Pierwszy duży hit... czytaj dalej » Mecz w Neapolu, najpewniej z Piotrem Zielińskim na boisku, zapowiada się najciekawiej ze środowych spotkań pierwszej kolejki Ligi Mistrzów.

Niewykluczone, że emocje z nim związane dały o sobie znać przy okazji konferencji z udziałem Kloppa. Na początku były uśmiechy, czas dla fotoreporterów. Niemiecki trener Liverpoolu sprawiał wrażenie zrelaksowanego. Do czasu.

"Czy Neapol to niebezpieczne miasto?"

Zupełnie zmienił oblicze, gdy usłyszał pytanie po angielsku od jednego z włoskich dziennikarzy.

- To kolejna pana wizyta w Neapolu. Czy to niebezpieczne miasto? Pytam, bo w mediach społecznościowych Liverpoolu pojawiło się kilka wpisów, w których ostrzega się waszych kibiców. Zastanawiam się, jakie są pana doświadczenia, czy będzie pan starał się uspokoić kibiców i czy uważa pan Neapol za gościnne miasto – poprosił o komentarz Kloppa dziennikarz.



Fans should not congregate in public areas and should avoid becoming isolated in areas away from the port area of the city. We strongly recommend you avoid the city centre. If you chose to visit, please beware that you may be targeted for theft, robbery, or assault. — Liverpool FC Help (@LFCHelp) September 6, 2022





Na twarzy trenera zagościła konsternacja. Zmrużył brwi, poczerwieniał i wyraźnie się zezłościł.

- To żenujące pytanie. Zależy ci na nagłówkach? – wybuchł Klopp.

I kontynuował: - Nie rozumiem tego. Jesteś z Neapolu? Twierdzisz, że to niebezpieczne miasto? Nie wiem. Nie ma mnie w takim Neapolu, jaki jest na co dzień. Jestem tutaj chroniony. Wracam do hotelu, a ty mnie pytasz, co sądzę o Neapolu?

Klopp: nie jestem od nagłówków

Za moment podkreślił raz jeszcze: - Nie jestem tutaj od dawania ci nagłówków. Po twoim pytaniu i agresji wygląda na to, że nie wiesz, o co mnie pytać.

Oglądasz Wideo: Reuters Juergen Klopp zdenerwowany podczas konferencji

Gdy Klopp ochłonął, przeszedł do pytań typowo piłkarskich. Opowiedział o stanie zdrowia dopiero co wypożyczonego z Juventusu Arthura Melo oraz Jordana Hendersona i Thiago Alcantary.

W środę zagra również Barcelona, której piłkarzem od początku tego sezonu jest Robert Lewandowski. Podejmie Viktorię Pilzno.

Wyniki i program 1. kolejki:



wtorek, 6 września



grupa E

Dinamo Zagrzeb - Chelsea 1:0 (1:0)

FC Salzburg - AC Milan 1:1 (1:1)



grupa F

RB Lipsk - Szachtar Donieck 1:4 (0:1)

Celtic Glasgow - Real Madryt 0:3 (0:0)



grupa G

Borussia Dortmund - FC Kopenhaga 3:0 (2:0)

Sevilla - Manchester City 0:4 (0:1)

grupa H

Paris Saint-Germain - Juventus Turyn 2:1(2:0)

Benfica Lizbona - Maccabi Hajfa 2:0(0:0)



środa, 7 września



grupa A

Ajax Amsterdam - Rangers FC (18.45)

Napoli - Liverpool (21.00)



grupa B

Atletico Madryt - FC Porto (21.00)

Club Brugge - Bayer Leverkusen (21.00)



grupa C

Barcelona - Viktoria Pilzno (21.00)

Inter Mediolan - Bayern Monachium (21.00)



grupa D

Eintracht Frankfurt - Sporting Lizbona (18.45)

Tottenham Hotspur - Olympique Marsylia (21.00)