Klopp pod wrażeniem gola Salaha. "Wow, co za strzał!"

Po bezbramkowej pierwszej połowie, Liverpool błyskawicznie przechylił szalę na swoją korzyść zaraz po przerwie. Między 51. a 53. minutą Sadio Mane i Salah znaleźli sposób na Kepę. Szczególnie trafienie Egipcjanina mogło się podobać. Salah huknął po przekątnej zza pola karnego i bramkarz Chelsea nie miał najmniejszych szans na obroną.

- Co za wykończenie, co za strzał! Wow! – nie mógł nadziwić się po meczu Juergen Klopp.

Dla Salaha był to pierwszy strzelony zza pola karnego gol w Premier League od... stycznia 2018 roku.



1 - Mohamed Salah's strike was his first goal from outside the box in the Premier League since January 2018 (v Manchester City). Laser. #LIVCHEpic.twitter.com/ZCNwreFZfB — OptaJoe (@OptaJoe) April 14, 2019





- Jestem bardzo zadowolony z postawy całej drużyny, to był fantastyczny występ. Dziękuję, że mogłem być jego częścią – dodał niemiecki menedżer Liverpoolu cytowany przez agencję AFP.

- Mieliśmy dobry rytm. Próbowaliśmy, kreowaliśmy, podawaliśmy, strzelaliśmy, dośrodkowywaliśmy. Robiliśmy wszystko. Wiem, że może nie wypada wspominać o wietrze, ale i tak to zrobię. W pierwszej połowie graliśmy pod wiatr, w drugiej już z wiatrem - kontynuował Klopp w wywiadzie dla Sky Sports.

Zamknięty rozdział

Przed starciem The Reds z Chelsea swoje spotkanie rozegrał Manchester City. Drużyna Pepa Guardioli zgodnie z planem pokonała na wyjeździe Crystal Palace 3:1. The Citizens chwilowo przeskoczyli dzięki temu Liverpool w tabeli.

- Nie ma co ukrywać, na naszym spotkaniu przed meczem z Chelsea, od razu padło pytanie: "jaki jest wynik City?". Tej wiedzy nie da się uniknąć – mówił Klopp.

Liverpool wytrzymał presję i przeciwko Chelsea wywalczył arcyważne punkty. Tym samym The Reds przepędzili demony z 2014 roku, gdy również przeciwko The Blues stracili szansę na mistrzowski tytuł. Steven Gerrard poślizgnął się w tamtym spotkaniu, tracąc piłkę na rzecz Demby Ba, który otworzył wynik meczu. Później gola strzelił jeszcze Willian i The Blues wygrali na Anfield 2:0, a tytuł ostatecznie wywalczył Manchester City.

- Teraz to my pokonaliśmy Chelsea. Ten mecz zamknął bolesny rozdział – zakończył Klopp, odnosząc się do przykrej sytuacji z Gerrardem.

Do końca sezonu Liverpoolowi pozostały do rozegrania cztery mecze. The Reds prowadzą w tabeli, mając dwa punkty przewagi nad Manchesterem City. The Citizens rozegrali jednak o jedno spotkanie mniej od The Reds.

- Chcemy uzbierać jak najwięcej punktów. To jest nasz cel. Ile teraz mamy? 85? Zostały cztery mecze. Możemy mieć 97. Spróbujmy. Jeśli to wystarczy do zdobycia mistrzostwa, będzie znakomicie. Jeśli nie, trudno, nic na to nie poradzimy. Oczywiście wtedy pojawią się osoby, które będą mówić, że "trzeba było wygrać z Leicester City" - zakończył Klopp.