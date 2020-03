Wzruszony Klopp. "You’ll never walk alone" w jednym ze szpitali

"You’ll never walk alone", "nigdy nie będziesz szedł sam" – te słowa najdobitniej ukazują obecną sytuację. Hymn Liverpoolu wybrzmiał w jednym ze szpitali w Londynie. Pracownicy okazali w ten sposób wsparcie pacjentom i lekarzom oddziału intensywnej terapii. Obie grupy spotkały się przy przeszklonych drzwiach, by wspólnie odśpiewać utwór znany wszystkim fanom piłki nożnej.



Klopp: “I was sent a video of people in the hospital just outside the intensive care area and when they started singing YNWA I started crying immediately. It’s unbelievable. It shows everything, these people not only work but they have such a good spirit.” pic.twitter.com/ovuEqbsAzX — James Carroll (@James_Carroll84) March 27, 2020





Łzy Kloppa

Wzruszające nagranie dotarło do menedżera Liverpoolu Juergena Kloppa.

- Otrzymałem to wideo i kiedy wspólnie zaczęli śpiewać, po prostu się rozpłakałem – powiedział Klopp w rozmowie z oficjalną stroną internetową Liverpoolu.

- Mój angielski nie jest na tyle dobry, by przekazać, jak bardzo szanuję pracę, jaką wykonują lekarze. To niebywałe, to wspaniałe. To pokazuje, że ci ludzie nie tylko ciężko pracują, ale mają również wspaniałego ducha – dodał.

- Gdy za 10, 20, 30, 40 lat spojrzymy na walkę z koronawirusem, zrozumiemy, jak bardzo wszyscy byli ze sobą związani, jak wielką miłość pokazał cały świat - zakończył Klopp.

Z musicalu na stadiony

Piosenka z musicalu Carousel skomponowana przez Richarda Rogersa (ze słowami Oscara Hammersteina II) od 1963 roku jest hymnem The Reds, a jej tytuł znajduje się również na klubowym herbie. "You’ll never walk alone" można także usłyszeć m.in. na stadionach Celticu, Borussii Dortmund i FC Twente.