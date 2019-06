Klątwa finałów zdjęta. Klopp wreszcie się doczekał

- Jeśli możemy zdobyć 97 punktów na koniec sezonu, zróbmy to – powiedział Juergen Klopp po wygranej z Huddersfield 5:0. 97 punktów może im jednak nie wystarczyć, bo jeśli Manchester City wygra wszystkie mecze do końca sezonu, to on będzie mistrzem. Niemiec wierzy jednak w swój zespół. Posłuchajcie.

Madryt tonie w czerwieni. Liverpool wygrał Ligę Mistrzów Liverpool po raz... czytaj dalej » Klopp w sobotę poprowadził zespół do walki o triumf w Lidze Mistrzów po raz trzeci w karierze. Oprócz wspomnianego zeszłorocznego starcia przeciwko Realowi (1:3), w 2013 roku będąc trenerem Borussii Dortmund rywalizował z Bayernem. Również bez powodzenia.

Sześć finałowych przegranych z rzędu

Do tego miał jeszcze na koncie porażki w czterech innych finałach: dwóch Pucharu Niemiec (2014 i 2015), Ligi Europy (2016) i Pucharu Ligi Angielskiej (2016). Łącznie zatem klątwa Kloppa ciągnęła się przez sześć meczów o tytuł z rzędu. W sobotę w Madrycie miało być inaczej. I było.

- Nigdy wcześniej nie miałem tak dobrej drużyny. Nie jestem zaskoczony sukcesem, bo nasi chłopcy wykorzystują potencjał w najlepszy możliwy sposób. Bardzo dobrze pamiętam, gdy przed rokiem czekaliśmy w kolejce na lotnisku po meczu w Kijowie. Staliśmy w garniturach, wszyscy ze spuszczonymi głowami, potężnie rozczarowani. To była mieszanka wielkich emocji, ale plan był jasny - jak najszybciej wrócić do finału – wspominał Klopp na trzy dni przed spotkaniem z Tottenhamem na Wanda Metropolitano.



Saturday night and I like the way you move, DIVOCK ORIGI! #SixTimespic.twitter.com/5FQpjW2unH — Liverpool FC (@LFC) 1 czerwca 2019





W starciu z rywalem z Londynu prowadzone przez niego ekipa była faworytem i nie zawiodła. W drugiej minucie gola z rzutu karnego strzelił Mohamed Salah. W końcówce spotkania wynik na 2:0 ustalił rezerwowy Divock Origi.

Dotychczas 51-letni Klopp miał na koncie tylko jeden taki triumf karierze. W 2012 roku z Borussią Dortmund był najlepszy w Pucharze Niemiec. Teraz dołożył zdecydowanie większy sukces. Łącznie zatem w finałach ma bilans 2-6.

Tottenham - Liverpool 0:2 (0:1)

Bramki: Salah (2. - karny), Origi (87.)



Tottenham: Lloris - Rose, Vertonghen, Alderweireld, Trippier - Winks (66. Lucas), Sissoko (74. Dier) - Son, Eriksen, Alli (81. Llorente) - Kane.

Liverpool: Alisson - Robertson, Van Dijk, Matip, Alexander-Arnold - Wijnaldum (62. Milner), Fabinho, Henderson - Mane (90. Gomez), Firmino (58. Origi), Salah.