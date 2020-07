Klopp z nagrodą dla trenera roku. "Wybaczam ci, że obudziłeś mnie o 3.30"

Wybór ogłosił legendarny menedżer Manchesteru United Sir Alex Ferguson, który przewodniczy kapitule Stowarzyszenia. To na jej podstawie Klopp został uznany za najlepszego w sezonie 2019/20. "Pijcie, co chcecie!". Szalony mecz i wielka feta Liverpoolu Osiem goli i... czytaj dalej »

Śniadanie z Fergusonem

- Juergen, fantastycznie, naprawdę na to zasługujesz. Poziom występów twojego zespołu był niezwykły. Twoja osobowość inspiruje klub we wszystkich jego elementach. To był wspaniały rok dla was. I wybaczam ci, że obudziłeś mnie o 3.30 rano, aby powiedzieć, że zdobyłeś mistrzostwo - powiedział Ferguson w wywiadzie dla stacji Sky Sports.

Co na to Klopp? - Wiem, że takie zachowanie na 100 procent nie przystoi menedżerowi Liverpoolu, ale mogę powiedzieć, że podziwiam go. Był pierwszym brytyjskim trenerem, którego poznałem i razem z nim zjadłem śniadanie. To było dawno temu, nie wiem, czy on to pamięta. Ja nigdy tego nie zapomnę, ponieważ dla mnie wtedy było to jak spotkanie z papieżem. Nie pomyślałbym wtedy, że pewnego dnia będę trzymał w rękach trofeum, które nosi jego imię - podkreślił niemiecki szkoleniowiec.

Doceniony przez kolegów, menedżerów

Na koniec odniósł się do przyznawanej od 1993 roku nagrody. - Dziękuję bardzo, to był wyjątkowy sezon z wyjątkowymi nagrodami. Czuję się uprzywilejowany. To wyjątkowe uczucie zdobyć tę nagrodę, zwłaszcza że głosowali na nią moi koledzy menedżerowie - podsumował Klopp, który jest szkoleniowcem The Reds od października 2015 roku.



”I have to say ‘thank you’ to a lot of people. I am here on behalf of my coaches.”



Another award for this incredible team pic.twitter.com/MpjUXmGYYD — Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) July 27, 2020

Jego Liverpool po raz 19. w historii zdobył tytuł mistrza Anglii, ale po raz pierwszy od 1990 roku. O jeden tytuł więcej ma w dorobku ekipa Manchesteru United (20). W poprzednim sezonie Niemiec triumfował w Lidze Mistrzów.