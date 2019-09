Klopp wskazał swojego następcę w Liverpoolu. "Pomagam mu, kiedy tylko mogę"

W poniedziałek Klopp odebrał nagrodę dla najlepszego trenera w plebiscycie FIFA. Niemiec pokonał Pepa Guardiolę z Manchesteru City oraz szkoleniowca Tottenhamu Mauricio Pochettino. Wybór, rzecz jasna, nie wzbudził kontrowersji. W końcu Liverpool pod wodzą Kloppa sięgnął po trofeum Ligi Mistrzów w zeszłym sezonie.



Messi triumfuje na gali, Ronaldo z książką na kanapie To już nie jest... czytaj dalej » To największy sukces Niemca, odkąd w 2015 roku został menedżerem ekipy The Reds. Wcześniej przegrywał m.in. finały Ligi Mistrzów (2018) i Ligi Europy (2016).

"Wspierali mnie od początku"

Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Nie wiadomo, jak potoczy się przygoda Kloppa na Anfield, ale Niemiec już ma w głowie nazwisko następcy.



- Gdyby Liverpool miałby mnie jutro zwolnić, być może Kenny Dalglish (były legendarny zawodnik The Reds - red.) byłby pierwszym wyborem, ale klub prawdopodobnie sprowadziłby z Glasgow Gerrarda. A jeśli zapytacie mnie, kto powinien mnie zastąpić, odpowiedziałbym, że właśnie on. Pomagam mu, kiedy tylko mogę - wyznał na łamach "Four Four Two".



I dodał: - Kenny i Stevie wspierali mnie od samego początku mojej pracy w Liverpoolu.



Gerrard zaczął drugi sezon pracy w roli menedżera Rangers FC. Wcześniej zajmował się drużynami młodzieżowymi The Reds. W barwach tego klubu - jako piłkarz - wystąpił 710 razy (w latach 1998-2015). Zdobył m.in. Ligę Mistrzów (2005) i Puchar UEFA (2001). Trzykrotnie zostawał wicemistrzem Anglii (2002, 2009, 2014) oraz dwukrotnie wywalczył krajowy puchar (2001, 2006).