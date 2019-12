Klopp znów wylewa żale. Terminarz Premier League to "przestępstwo"

W czwartek, w ramach tradycyjnego dla Premier League Boxing Day, The Reds zagrają na wyjeździe z Leicester City. Kolejne spotkanie czeka ich w niedzielę przeciwko Wolverhampton i będzie to już dziewiąty mecz Liverpoolu w grudniu.

Klopp: to proste, to nauka

- To absolutnie nie jest w porządku. Żaden z menedżerów w Premier League nie ma problemu z graniem 26 grudnia, bo do tego już przywykliśmy. Ale organizowanie kolejnych spotkań 28 grudnia to przestępstwo. Możemy mówić, co chcemy, ale nikt tego nie słucha. Co roku sytuacja się powtarza - burzy się Klopp.



W trwającym sezonie ligowym Liverpool jest praktycznie bezbłędny. W tabeli prowadzi z 10-punktową przewagą nad czwartkowym rywalem. Premier League jest zatem priorytetem, bo The Reds mają ogromną szansę na pierwszy tytuł od 30 lat. Stąd tak duża irytacja menedżera.



- Nie ma żadnego powodu, by dawać drużynom mniej niż 48 godzin na odpoczynek. Ciało sportowca potrzebuje określonej ilości czasu na regenerację. To proste, to po prostu nauka, która jest zupełnie ignorowana - dodał.



W trwających rozgrywkach Liverpool sięgnął już po dwa trofea. Do Superpucharu Europy dorzucił ostatnio Klubowe Mistrzostwo Świata. Sukcesy mają jednak swoją cenę, bo gdy The Reds walczyli w Katarze, w Anglii rozgrywano Puchar Ligi Angielskiej. W nim ekipa z Liverpoolu musiała wystawić rezerwy i dostała lanie 0:5 od Aston Villi.

Złości się też Hodgson

W najtrudniejszej sytuacji w okresie świątecznym jest Crystal Palace. Ekipa z Selhurst Park w czwartek o 16 podejmie West Ham, a w sobotę o tej samej porze zagra z Southampton. Oba mecze dzieli dokładnie 48 godzin.



- Lubię treningi, same mecze mniej i myślę, że trudno jest grać na poziomie, na którym byśmy chcieli po jednym dniu odpoczynku - złości się z kolei menedżer Crystal Palace Roy Hodgson.