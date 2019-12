Klopp przeprosił za atak na tłumacza. "To było idiotyczne"

10.12 | Triumfatorzy ubiegłej edycji Ligi Mistrzów FC Liverpool do ostatniej kolejki fazy grupowej musiał walczyć o awans do 1/8 finału rozgrywek. Sprostał jednak zadaniu, pokonując na wyjeździe Red Bull Salzburg 2:0.

Kolejny rekord w zasięgu Lewandowskiego. Potrzebuje dwóch goli Robert... czytaj dalej » We wtorek Liverpool pokonał RB Salzburg 2:0. Dzięki wygranej piłkarze Jurgena Kloppa awansowali do fazy pucharowej Ligi Mistrzów z pierwszego miejsca w grupie.

Klopp nie wytrzymał

Przed ostatnią kolejką Champions League w obozie The Reds było nerwowo. Napięta atmosfera udzieliła się również Kloppowi, który dał upust swoim emocjom na przedmeczowej konferencji prasowej. Niemiec wściekł się na tłumacza, który jego zdaniem źle przetłumaczył wypowiedź kapitana Liverpoolu Jordana Hendersona na język niemiecki.

– To jest do d***, kiedy obok tłumacza siedzi trener mówiący po niemiecku. Henderson nie mówi o łatwości w tej grze. Jesteśmy świadomi tego wyzwania. Mówi o tych wszystkich normalnych rzeczach. Powinien pan słuchać dokładnie. W taki sposób to i ja mogę to zrobić – przerwał tłumaczenie Austriaka.

Klopp really not happy with the translator. pic.twitter.com/SbjnRWSFGS — SH (@Sennesation) December 9, 2019

Zreflektował się

Po meczu, gdy emocje opadły, menedżer Liverpoolu zreflektował się, że postąpił źle. Za swoją wypowiedź postanowił przeprosić już na samym początku konferencji prasowej.

- Nim zaczniemy, chciałbym przeprosić za wczoraj. Wiem, że to było niesprawiedliwe, tym bardziej że zdarzenie miało publiczny wydźwięk. To było zupełnie bezsensowne - tłumaczył Niemiec.

- Nie spodobał mi się sposób, w jaki przetłumaczono odpowiedź na pytanie, ale moja reakcja była po prostu idiotyczna. Powinienem był to zrobić zdecydowanie lepiej i dlatego przepraszam za swoje zachowanie - przyznał.

Po chwili Klopp uścisnął dłoń tłumacza i przeprosił go również w języku niemieckim, rzucając przy okazji żartem. - Teraz po angielsku - walnął, wybuchając przy okazji śmiechem.