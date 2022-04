Juergen Klopp przedłużył kontrakt z Liverpoolem

Klopp, jego agent Marc Kosicke oraz członkowie zarządu Liverpoolu usiedli do rozmów w czwartek. Porozumienie wypracowano błyskawicznie. Obie strony były zgodne, że chcą kontynuować współpracę. W oficjalnym komunikacie nie poinformowano, jak długo będzie obowiązywała nowa umowa Niemca. Jednak zdaniem portalu The Athletic chodzi o czerwiec 2026.

Poprzedni kontrakt wygasał w 2024 roku.



We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! — Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022

Dopilnował, by Klopp się zgodził

54-letni Niemiec, który przejął Liverpool w październiku 2015 roku, zastępując zwolnionego Brendana Rodgersa, w licznych wywiadach dawał do zrozumienia, że zostanie na Anfield na dłużej tylko w przypadku, jeśli nadal będzie miał "energię", by najlepiej wykonywać swoją pracę.

W środę na meczu półfinałowym Ligi Mistrzów The Reds z Villarreal (2:0) obecny był Mike Gordon, prezes Fenway Sports Group, która jest właścicielem Liverpoolu. To właśnie on miał osobiście dopilnować, by Klopp zgodził się na dłuższą współpracę. Nowe umowy zaoferowano również asystentom niemieckiego szkoleniowca - Pepijnowi Lijndersowi i Peterowi Krawietzowi.

Liverpool w obecnym sezonie wygrał już Puchar Ligi (Carabao Cup), w walce o mistrzostwo Anglii traci zaledwie punkt do prowadzącego Manchesteru City, zagra w finale Pucharu Anglii, a po wspomnianym meczu z Villarreal jest jedną nogą w finale LM.

Wcześniej Klopp zdobył z angielskim klubem Champions League, Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar Europy, a w sezonie 2019/2020 poprowadził zespół do pierwszego od 1990 roku tytułu w Premier League.