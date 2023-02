Klopp nie chciał włączyć ostatniego meczu z Realem. "To była tortura"

The Reds wygrali swoje pierwsze trzy mecze z Realem w europejskich rozgrywkach w latach 1981-2009. Jednak od tego czasu nie odnieśli zwycięstwa w sześciu potyczkach, z których pięć zakończyło się porażką.

Dwie z tych przegranych miały miejsce w finałach Ligi Mistrzów w latach 2018 i 2022, przy czym ta ostatnia była szczególnie bolesna dla Kloppa. Jego zespół miał dużo więcej okazji do strzelenia gola, ale nie pozwolił na niego Thibaut Courtois. Bramkarz Królewskich rozgrywał fenomenalne zawody. 14. Puchar Europy zapewnił im gol Viniciusa Juniora.

Źródło: Getty Images Courtois wielokrotnie powstrzymywał Salaha i spółkę



- W zeszłym roku przegraliśmy finał w Paryżu. Nie oglądałem go aż do tego weekendu i wiem, dlaczego tego nie robiłem. Przeżywanie tego ponownie to była tortura. Zagraliśmy dobry mecz i mogliśmy wygrać. Ale to rywale strzelili gola, a my nie. Widać było, jak doświadczonym zespołem jest Real - powiedział Klopp na poniedziałkowej konferencji prasowej.



"I didn't watch it back since then... And now I know why!"



Jurgen Klopp says his side must "learn" from opponents Real Madrid after losing last season's Champions League final to the Spanish side #BBCFootball#LIVRMApic.twitter.com/CDfYwX4fyr — BBC Sport (@BBCSport) February 20, 2023

Liverpool szykuje się do kolejnego starcia z Realem, do którego dojdzie we wtorek na Anfield. Będzie to pierwszy mecz 1/8 finału Champions League.

- Różne rzeczy przydarzyły nam się z Realem Madryt. To jeden z największych klubów na świecie, super doświadczony - dodał niemiecki menedżer.

Liverpool przeżywa rozczarowujący sezon w krajowych rozgrywkach, zajmując ósme miejsce w tabeli Premier League, 19 punktów za prowadzącym Arsenalem. Odpadł też już z Pucharu Anglii i nie ma szans na Puchar Ligi. Klopp nie podziela jednak zdania, że to pozwala przystąpić jego zespołowi do rywalizacji z Królewskimi bez żadnej presji.



- Jestem naprawdę szczęśliwy, że możemy zagrać z Realem właśnie teraz, a nie kilka tygodni temu. Musimy rozegrać świetny mecz. Szczerze mówiąc, to nawet dwa, żeby myśleć o awansie. To trudne, ale to nie znaczy, że jest to niemożliwe - podkreślił.



Niemiecki szkoleniowiec zaznaczył też, iż istnieje szansa, aby Darwin Nunez wybiegł na murawę przeciwko Realowi. Urugwajski napastnik, który zdobył jedną z bramek w ostatniej potyczce ligowej z Newcastle United (2:0), doznał w tym spotkaniu kontuzji barku.

Program i wyniki 1/8 finału Ligi Mistrzów (wszystkie mecze o godz. 21):



wtorek, 21 lutego

Liverpool - Real Madryt

Eintracht Frankfurt - Napoli



środa, 22 lutego

RB Lipsk - Manchester City

Inter Mediolan - FC Porto



wtorek, 14 lutego

AC Milan - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0)

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium 0:1 (0:0)



środa, 15 lutego

Club Brugge - Benfica Lizbona 0:2 (0:0)

Borussia Dortmund - Chelsea Londyn 1:0 (0:0)



Rewanże: 7-8 i 14-15 marca