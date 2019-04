Liverpool wymęczył zwycięstwo. "To cecha wielkich drużyn"

W pierwszej połowie piłkarze Liverpoolu przeważali na boisku, obejmując prowadzenie w 16. minucie po golu Roberto Firmino. Po zmianie stron Tottenham zaczął przejmować inicjatywę, co poskutkowało wyrównaniem. Brazylijczyka Alissona pokonał jego rodak Lucas Moura.

"To cecha wielkich drużyn"

Przedziwny gol samobójczy. Liverpool wyszarpał zwycięstwo Liverpool w... czytaj dalej » Ostatnie słowo należało jednak do The Reds. Po niefortunnej próbie wybicia piłki spod własnej bramki Hugo Llorisa pokonał Toby Alderweireld. Szczęście było po stronie Liverpoolu.

- Po meczu nasz menedżer powiedział nam, że nie było istotne, jak dziś prezentowaliśmy się na boisku. Najważniejsze było to, że mimo problemów, udało nam się pokonać Tottenham – zdradził Salah w rozmowie ze Sky Sports.

- Przeciwko Spurs nie rozegraliśmy wielkiego spotkania, ale udało nam się wygrać. To cecha wielkich drużyn – przekazał kolejne słowa trenera Egipcjanin.

Mistrzowie horrorów

Drużyna Liverpoolu specjalizuje się w dramatycznych końcówkach. Jak wyliczył serwis statystyczny Opta, po raz 33. w historii Premier League The Reds udało się strzelić gola na wagę zwycięstwa w 90. minucie lub później. W tej klasyfikacji zespół z Anfield prowadzi zdecydowanie.



33 - @LFC have scored 33 winning goals in the 90th minute or later in Premier League history, at least eight more than any other side. Pulsating. #LIVTOTpic.twitter.com/Ts2U1HuZAA — OptaJoe (@OptaJoe) March 31, 2019





Takiej przewagi piłkarze Kloppa nie mają obecnie w tabeli Premier League. Od drugiego Manchesteru City, który ma jeden ligowy mecz rozegrany mniej, The Reds mają tylko dwa punkty więcej.

Wyniki 32. kolejki:

Liverpool - Tottenham 2:1

Cardiff City - Chelsea 1:2

West Ham United - Everton 0:2

Fulham - Manchester City 0:2

Brighton - Southampton 0:1

Burnley - Wolverhampton 2:0

Crystal Palace - Huddersfield 2:0

Leicester - Bournemouth 2:0

Manchester United - Watford 2:1