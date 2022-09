Klopp dostał pytanie o zwolnienie. Liczy na "spokój" swoich szefów

Na Stadio Diego Armando Maradona już do przerwy The Reds przegrywali 0:3 po golach Piotra Zielińskiego, Andre Zambo Anguissy i Giovanniego Simeone. Prowadzenie Napoli mogło być jeszcze wyższe, ale Victor Osimhen, jeszcze przy stanie 1:0, nie wykorzystał rzutu karnego. Gdy tuż po przerwie Alissona po raz drugi pokonał Zieliński, stało się jasne, że krzywda gospodarzom w tym meczu już się nie stanie. Liverpool stać było jedynie na honorowe trafienie Luisa Diaza.

1:4 to największa porażka drużyny z Premier League w meczu 1. kolejki Ligi Mistrzów od sezonu 2003/04. Wówczas na inaugurację rozgrywek Arsenal przegrał 0:3 z Interem.



3 - Liverpool have suffered the heaviest defeat by an English Premier League side in their opening game of a UEFA Champions League campaign since Arsenal lost 3-0 to Internazionale in 2003-04 - tonight was the Reds’ joint-heaviest defeat overall in the competition. Chaotic. pic.twitter.com/L21tONvHde — OptaJoe (@OptaJoe) September 7, 2022

Menedżer Liverpoolu nie szukał wymówek po meczu. - Jeśli Wolverhampton, nasz kolejny rywal w Premier League, obejrzał ten mecz, prawdopodobnie nie przestanie się śmiać. To naprawdę trudne do zaakceptowania, ale powiedziałbym, że nie jest to trudne do wytłumaczenia. Napoli zagrało bardzo dobrze, a my bardzo źle - powiedział Klopp.

Jeszcze na murawie pokazał w kierunku sektora z kibicami Liverpoolu gest przepraszający. - Podarowaliśmy rywalom dwa gole. Powinniśmy byli lepiej bronić. Nie byliśmy zwarci w obronie ani ataku. Dopóki Thiago nie wszedł na boisko (w 62. minucie), nie pamiętam żadnej sytuacji z naszej strony - podkreślił Niemiec.

Kibice The Reds nie takiego startu sezonu się spodziewali. Po sześciu meczach w Premier League wicemistrz Anglii z dorobkiem dziewięciu punktów zajmuje 7. miejsce.

- Wygląda na to, że musimy się wymyślić na nowo. Zabawne jest to, że musimy to zrobić w środku sezonu Premier League i Lidze Mistrzów - zaznaczył.

Zwolnienia raczej się nie boi

Na pytanie, czy nie obawia się, że podzieli los zwolnionego w środę z Chelsea Thomasa Tuchela, odparł: - Nie wydaje mi się, ale kto wie? Różnica polega na tym, że mamy różnych właścicieli. Nasi są bardziej spokojni - podsumował Klopp.

Źródło: Getty Images Klopp wie, jak jeszcze dużą pracę do wykonania ma jego zespół

Wyniki środowych meczów 1. kolejki Ligi Mistrzów:



grupa A

Ajax Amsterdam - Rangers FC 4:0 (3:0)

Napoli - Liverpool 4:1 (3:0)



grupa B

Club Brugge - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)

Atletico Madryt - FC Porto 2:1 (0:0)



grupa C

Barcelona - Viktoria Pilzno 5:1 (3:1)

Inter Mediolan - Bayern Monachium 0:2 (0:1)



grupa D

Eintracht Frankfurt - Sporting Lizbona 0:3 (0:0)

Tottenham Hotspur - Olympique Marsylia 2:0 (0:0)