Wyjątkowa odpowiedź Kloppa na list 10-latka. "Nie mogę spełnić twojej prośby"

10-letni Daragh Curley napisał list w ramach szkolnego projektu. Wprost zapytał Kloppa, czy ekipa The Reds nie mogłaby przegrać kilku meczów, żeby nie wywalczyć mistrzostwa Anglii. Zwłaszcza że chodzi o odwiecznego rywala.



Kontrowersje w Madrycie. Klopp starł się z Marciniakiem Menedżer... czytaj dalej » "Liverpool wygrywa zbyt wiele spotkań. (…) Bycie fanem United jest bardzo smutne" - napisał uczeń Glenswilly National School.



"Następnym razem spraw, żeby Liverpool przegrał. Powinieneś pozwolić zwyciężyć rywalowi. Mam nadzieję, że cię przekonałem, żebyś nie wygrał ligi ani żadnego innego meczu" - dodał.

"Nie mogę spełnić twojej prośby"

Liverpool pędzi w Premier League. Jest na najlepszej drodze, żeby po trzech dekadach odzyskać tytuł. Po 26 kolejkach ma 22 punkty przewagi nad drugim w tabeli Manchesterem City.



List Daragha trafił do rąk Kloppa, który odpowiedział, wywołując niemałe zaskoczenie w rodzinie chłopca.



- Moja żona Tricia była w urzędzie pocztowym i powiedziano jej, że jest list polecony dla Daragha. Zastanawiałem się, kto mógł wysłać synowi taki list, a on powiedział: och, to Juergen Klopp. I to naprawdę był Klopp - opowiedział Gordon Curley, ojciec Daragha, cytowany przez BBC.



Niemiec przede wszystkim podziękował za list.

"Niestety, nie mogę spełnić twojej prośby. Tak bardzo, jak chcesz, aby Liverpool przegrał, tak moim zadaniem jest zrobić wszystko, żeby pomóc drużynie zwyciężyć. Miliony ludzi na całym świecie tego oczekują, więc nie chcę ich zawieść" - odpowiedział Klopp.



"Czytając list, myślę, że twoja pasja do piłki nożnej nie zmieni się. Manchester United ma szczęście, że ma takiego kibica. Nasze kluby są wielkimi rywalami, ale darzymy się szacunkiem. To, moim zdaniem, jest najważniejsze w futbolu" - zakończył.



Jürgen Klopp received a letter from this 10-year-old Manchester United fan asking them to stop winning games.



Here's how the Liverpool manager responded pic.twitter.com/nJxSGzuYpr — FourFourTweet (@FourFourTweet) February 20, 2020





Klopp "niezwykle przyzwoitą osobą"

Pan Curley wyznał w BBC, że Klopp wydaje się "niezwykle przyzwoitą osobą".



- Uwielbiam w tym liście to, że dotyczy sportu i szacunku. Powiedzenie tego 10-latowi jest świetne - dodał.

Zaznaczył, że z synem wciąż zamierzają dopingować Czerwone Diabły.