Klopp niespecjalnie wierzy w United w derbach z City. "Ile było? 0:3, 0:4 z Evertonem?"

Środowe starcie w derbach Manchesteru to zaległe spotkanie 31. kolejki Premier League. Manchester City zjawi się na Old Trafford jako wicelider tabeli z dwoma punktami straty do Liverpoolu. Zwycięstwo gości sprawi, że The Reds spadną z pierwszego miejsca i będą tracić punkt do City, a do końca sezonu pozostaną do rozegrania jeszcze tylko trzy spotkania.

Ostatnia przeszkoda

Wielu uważa, że derby są dla City ostatnią poważną przeszkodą na drodze do mistrzowskiego tytułu, po tym jak ekipa Pepa Guardioli ograła w sobotę Tottenham na swoim boisku 1:0. The Citizens zmierzą się w środę z rywalem, który doznał w ostatnim czasie dwóch bolesnych porażek. United najpierw przegrali w tygodniu 0:3 z FC Barcelona w Lidze Mistrzów i odpali w ćwierćfinale na Camp Nou, a następnie przegrali w niedzielę z Evertonem aż 0:4 na wyjeździe w Premier League.

W Anglii po staremu. Wygrali The Citizens, wygrał Liverpool Drużyny walczące... czytaj dalej » Trener Liverpoolu uważa, że obecna forma Manchesteru United nie skłania do myślenia, że drużyna Ole Gunnara Solskjaera urwie punkty wiceliderowi. Gdyby bowiem tak się stało, niezależnie przy remisie City bądź porażce, Liverpool pozostałby liderem.

- Nie mamy na to (derby) wpływu i nie wygląda na to, aby United też miał - stwierdził Klopp z przekąsem w rozmowie ze Sky Sports po zwycięstwie nad Cardiff City w niedzielę. - Ile dziś było? 0:3, 0:4 z Evertonem? - zapytał retorycznie niemiecki szkoleniowiec, przywołując dotkliwą porażkę United z wcześniejszego meczu tego dnia. Klopp mówił na ten temat także na pomeczowej konferencji prasowej.

Remis przy dobrych wiatrach

- Derby to mecz jak każdy inny, który City musi rozegrać. My też musieliśmy z nimi zagrać, a Manchester United był wtedy w wyraźnie lepszym momencie i było 0:0, więc może, jak będą mieli dobry dzień, to skończy się remisem - stwierdził 51-letni trener.

United rozgromiony. Liga Mistrzów się oddala W niedzielne... czytaj dalej » - Zobaczymy, co się wydarzy w środę, ale my i tak będziemy musieli później rozegrać swoje mecze. Więc nawet jeśli United zremisuje, a my wygramy z Huddersfield Town, to i tak czeka nas następny mecz z Newcastle po spotkaniu z Barceloną (w Lidze Mistrzów). Jeśli pojedziemy do Newcastle z nastawieniem, że już prawie to mamy, to dostaniemy cios - przestrzegł.

- Wszystko jest skomplikowane, musimy zostać skupieni na swoich sprawach. Do tej pory to działało, więc nie widzę powodów, by cokolwiek zmieniać - dodał.

Trzy ostatnie ligowe mecze Liverpoolu:

Huddersfield Town (dom)

Newcastle United (wyjazd)

Wolverhampton (dom)

Trzy ostanie ligowe mecze Manchesteru City:

Burnley (wyjazd)

Leicester City (dom)

Brighton & Hove Albion (wyjazd)