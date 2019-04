Klopp nie przejmuje się nieskutecznością Salaha. "Całkiem niezły wynik"

Licząc wszystkie rozgrywki, Salah w sezonie 2017/18 zdobył aż 44 bramki. Liczbami zbliżył się do nieosiągalnego dla większości poziomu Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo. Obecnie Salah jest drugim strzelcem Premier League - z 17 trafieniami przegrywa tylko z Sergio Aguero z Manchesteru City, który w dorobku ma 19 goli.

Którędy do bramki?

To jednak nieskuteczność w ostatnich tygodniach jest największym problemem Egipcjanina. Nie potrafił pokonać bramkarza rywali już w sześciu kolejnych meczach ligowych. Do tego należy dodać także dwa spotkania w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium. Ostatni raz Salah strzelił gola 9 lutego Liverpool wymęczył zwycięstwo. "To cecha wielkich drużyn" Końcówka... czytaj dalej » przeciwko Bournemouth. Do sytuacji na spokojnie podchodzi Klopp.

- To nie jest koniec jego kariery! Jeśli w tym sezonie Mo strzeli w sumie 20 goli, to w dwa lata będzie miał ich ponad 60. To całkiem niezły wynik – skomentował w swoim stylu niemiecki menedżer Liverpoolu, cytowany przez "Daily Star".

Prawie jak gol

Salah miał spory udział w ostatnim zwycięstwie 2:1 z Tottenhamem. To po jego zagraniu, w jednej z ostatnich akcji meczu, własnego bramkarza pokonał Toby Alderweireld.

- Oczywiście to była bramka samobójcza, ale po główce Salaha. Praktycznie to był jego gol – dodał Klopp.

W piątek Liverpool zagra na wyjeździe z Southampton.