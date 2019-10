Klopp krytykuje VAR na angielskich boiskach. "Nie ma w tym za dużo sensu"

Chodzi o zdarzenie z 36. minuty. Marcus Rashford strzelił gola po kontrataku gospodarzy, ale wcześniej, w akcji bramkowej, Victor Lindelof kopnął Divocka Origiego. Sędzia Martin Atkinson czekał na decyzję sędziów sprawdzających powtórki wideo. Oceniono, że nie da się jasno stwierdzić, czy faul rzeczywiście był, więc trafienia nie anulowano.

Nie ma w tym sensu

Liverpool ocalony. Wielkie emocje w bitwie o Anglię Długo zapowiadało... czytaj dalej » - Mamy problem. Sędzia pozwala grać, bo ma VAR, ale VAR stwierdza, że sytuacja jest nieoczywista, więc może ocenić, że to nie był faul. Nie ma w tym za dużo sensu - przyznał Klopp na pomeczowej konferencji prasowej.

- Trzeba tę sprawę przedyskutować. Byłem pewien na 100 procent, że bramka będzie anulowana. Jestem pewien, że Martin Atkinson gwizdnąłby, jeśli nie byłoby VAR - mówił niemiecki szkoleniowiec.

Solskjaer: to nie koszykówka

Trener Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer miał kompletnie inny pogląd na całe zajście.

- Nie gramy w koszykówkę, nie ma mowy o faulu. Myślę, że sędzia spisał się dobrze, nie był jednym z tych aptekarzy, którzy lubią przerywać mecze - powiedział Norweg.

Dla Liverpoolu była to pierwsza strata punktów w Premier League w tym sezonie. Wcześniej drużyna The Reds wygrała osiem meczów z rzędu. Pomimo remisu zachowała pozycję lidera, ale jej przewaga nad drugim Manchesterem City zmniejszyła się do sześciu punktów.

W następnej kolejce Liverpool podejmuje Tottenham Hotspur, a Manchester United gra na wyjeździe z Norwich City.