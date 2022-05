Juergen Klopp zły na decyzję UEFA. "Gdzie pozostałe 35 tysięcy biletów?"

Każdy z finalistów, zgodnie z wytycznymi UEFA, do rozdystrybuowania otrzymał dokładnie po 19618 wejściówek. Oznacza to, że sympatycy obu zespołów zajmą jedynie nieco ponad 50 proc. pojemności trybun Stade de France.

Z takim podziałem, niekorzystnym dla klubów grających w wielkim finale, nie zgadza się trener wicemistrzów Anglii Juergen Klopp.

- Czy to prawda, że my dostajemy 20 tysięcy wejściówek, oni drugie 20 tysięcy, a stadion może pomieścić 75 tysięcy kibiców. Gdzie w takim razie pozostałe 35 tysięcy biletów? - nie krył oburzenia niemiecki szkoleniowiec.

Klopp wierzy w kibiców Liverpoolu

Okazuje się, że pozostałe 12 tysięcy biletów zostało nabytych przez kibiców w wolnej sprzedaży, a aż 23 tysiące trafi w ręce sponsorów, nadawców i krajowych związków piłkarskich.

Mimo to 54-latek mocno zachęca fanów The Reds do przyjazdu do stolicy Francji.

- Mam nadzieję, że tym razem również będą nas mocno dopingować i zrobią niesamowitą atmosferę na Stade de France. Dobrze pamiętam, co wydarzyło się kilka sezonów temu w finale Ligi Europy w szwajcarskiej Bazylei. Gdy wtedy zobaczyłem tłumy naszych kibiców, od razu sobie pomyślałem: ups. Ale Paryż to jeszcze lepsze miejsce, do którego można udać się również bez wejściówki i przy tym nieźle się bawić - podkreślił Klopp.

- Zdaje sobie sprawę, że bilety są naprawdę drogie. Jestem wdzięczny za całe wsparcie, jakim od lat obdarzają nas kibice - dodał.

Źródło: Getty Images Juergen Klopp jest trenerem Liverpoolu od października 2015 roku

Finał Ligi Mistrzów pomiędzy Liverpoolem a Realem Madryt zostanie rozegrany 28 maja na Stade de France w Paryżu. Początek o godzinie 21.