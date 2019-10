Juergen Klopp grozi bojkotem rozgrywek. "Nie znajdzie się odpowiedni termin, nie zagramy"

W środowy wieczór ekipa The Reds w niezwykłych okolicznościach wyeliminowała u siebie Arsenal. Przegrywała już 1:3 (m.in. po dwóch bramkach młodego Brazylijczyka Gabriela Martinellego), później 4:5. Gospodarze wyrównali w ostatniej chwili. W 94. minucie gola wbił Belg Divock Origi.



Dziesięć goli, zwroty akcji, rzuty karne. Dramatyczne starcie Liverpoolu z Arsenalem Niesamowity mecz... czytaj dalej » W meczach 1/8 finału nie przewidziano dogrywek, więc rywalizację od razu rozstrzygnęły rzuty karne. Te lepiej wykonywali zawodnicy Liverpoolu (5-4). W londyńskim zespole jedenastki nie wykorzystał tylko Hiszpan Daniel Ceballos.

Napięty terminarz

The Reds grają dalej, ale ich występ w ćwierćfinale przeciwko Aston Villi (losowanie par odbyło się w czwartek) stoi pod znakiem zapytania. Mecze 1/4 mają odbyć się 17 grudnia.



Dzień później Liverpool, jako triumfator Ligi Mistrzów, ma zagrać w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata w Katarze.



- Jeśli nie znajdzie się dla nas odpowiedni termin, inny niż trzecia nad ranem w Boże Narodzenie, to nie zagramy w ćwierćfinale. Rywal, ktokolwiek nim będzie, po prostu awansuje albo zmierzy się z Arsenalem - oświadczył Klopp na konferencji prasowej po meczu.



Mourinho obejmie giganta z Premier League? "Byłby otwarty na rozmowy" Jose Mourinho w... czytaj dalej » I dodał: - Wiele osób z Premier League siedziało przed telewizorem, mając nadzieję, że Arsenal zwycięży. Ale przepraszam, tak się nie stało.



Władze Premier League i Football League, zarządzającej rozgrywkami Championship (drugiej ligi angielskiej - red.), dyskutują z klubami o zmianie daty spotkania z udziałem The Reds. Wstępnie zaproponowano termin po 6 stycznia, gdy akurat zaplanowano półfinały Pucharu Ligi Angielskiej.

Obrońca trofeum w grze

W innych środowych spotkaniach 1/4 finału Aston Villa wygrała z Wolverhampton 2:1, a Chelsea przegrała z Manchesterem United 1:2.

We wtorek awans wywalczyły broniący trofeum Manchester City, Leicester i Everton z ekstraklasy, a ponadto Oxford United z trzeciego poziomu rozgrywek oraz Colchester z czwartego.



Pary 1/4 finału Pucharu Ligi Angielskiej:

Aston Villa - Liverpool

Everton - Leicester City

Manchester United - Colchester United

Oxford United - Manchester City