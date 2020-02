"SportBild": Liverpool namawia Wernera na transfer

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Eintracht Frankfurt - RB Lipsk w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec. Spotkanie zakończyło się wygraną gospodarzy 3:1. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Niemiecki tygodnik napisał, że Klopp kilkukrotnie kontaktował się z reprezentantem Niemiec. Dodają, że Werner woli przeprowadzkę na Wyspy od transferu do Bayernu Monachium. Bawarczycy również wykazywali spore zainteresowanie 23-letnim napastnikiem.

Piłkarz Barcelony nie zagra przez pół roku. Klubowi przysługuje dodatkowy transfer Napastnik... czytaj dalej » Transfer Wernera na Allianz Arena znacząco się oddalił po słowach Hasana Salihamidzicia. Dyrektor sportowy monachijskiego klubu stwierdził, że Werner nie pasuje do stylu gry Bayernu.

- Timo to dobry zawodnik, który rozegrał wyśmienitą rundę jesienną. Posiadamy jednak Roberta Lewandowskiego, który jest snajperem perfekcyjnie pasującym do naszego stylu, czego nie można powiedzieć o Wernerze - powiedział Bośniak w rozmowie ze "SportBildem". Sprawą zainteresował się nawet menedżer piłkarza Karlheinz Foerster, który złożył do Bayernu oficjalną skargę.

Chętnych jest więcej

Werner z pewnością przydałby się Liverpoolowi, który szuka wsparcia dla Sadio Mane, Mo Salaha i zwłaszcza Roberto Firmino, który prezentuje podobny styl gry do Wernera. The Reds nie są jednak jedynym klubem zainteresowanym usługami młodego napastnika. W kolejce po Niemca ustawili się również przedstawiciele Chelsea, Atletico i Juventusu.

W tym sezonie Bundesligi Werner wystąpił w 30 spotkaniach, zdobył 25 bramek i zanotował 10 asyst. Do Lipska trafił ze Stuttgartu za 14 mln euro, obecnie portal Transfermarkt.de wycenia go na 75 milionów euro. Ale latem piłkarz przedłużył kontrakt z niemieckim klubem do końca sezonu 2022/23, w którym miała znaleźć się klauzula wykupu za 30 milionów.