Klopp stanowczo o rasizmie. Chce dożywotnich zakazów

W ostatnich tygodniach ofiarami rasistowskich ataków padli Kalidou Koulibali, Raheem Sterling czy Moise Kean. W czwartek do tego grona dołączył Salah. I to nawet nie przy okazji meczu Liverpoolu.

Śpiewali przed stadionem, na mecz nie weszli

Piłkarza obrażali kibice Chelsea, którzy udali się na wyjazdowy mecz Ligi Europy ze Slavią Praga. "Salah to zamachowiec" - śpiewało pod stadionem sześciu fanów The Blues, jakby nie pamiętając, że Egipcjanin w latach 2014-2016 był graczem londyńczyków.



Wideo trafiło do mediów społecznościowych, a na reakcję Chelsea nie trzeba było czekać długo. Udało się zidentyfikować trzech kibiców. Oni na mecz ze Slavią nie weszli.

Apel Kloppa

Pan 400. Podwójna radość Kloppa po pokonaniu Porto Piękny jubileusz... czytaj dalej » Dzień po spotkaniu w Pradze do sprawy odniósł się obecny trener Salaha - Klopp. Zdaniem Niemca, za wznoszenie "obrzydliwych" rasistowskich okrzyków należy stosować karę dożywotniego zakazu stadionowego.



- Nie powinniśmy tego rozpatrywać jako problem Chelsea czy Liverpoolu. To kolejny sygnał, że zmierzamy w złą stronę - stwierdził szkoleniowiec LFC. I dodał: ta sprawa dotyczy oczywiście tylko kilku osób, ale im silniejsza będzie nasza reakcja, tym łatwiej będzie uniknąć takich sytuacji w przyszłości.



Niemiecki szkoleniowiec stwierdził stanowczo, że "myślenie, że jest się od kogoś lepszym ze względu na pochodzenie jest największym nieporozumieniem świata". - Futbol jest najlepszym przykładem tego jak doskonale mogą ze sobą współpracować ludzie rożnych ras - powiedział szkoleniowiec, który jest na najlepszej drodze, by wprowadzić Liverpool do półfinału Ligi Mistrzów.



Klopp zdecydował się również na apel do swoich kolegów po fachu, piłkarzy i wszystkich ludzi wielkiej piłki. - Futbol cieszy się ogromną popularnością, a to daje nam bardzo silny głos w dyskusji o rasizmie. Wszyscy razem musimy głośno się sprzeciwiać, a może unikniemy takich sytuacji w przyszłości - podkreślił.

W niedzielę The Reds rozegrają kolejny mecz w Premier League - tym razem zmierzą się na Anfield z Chelsea.