Piątek stracił siódmego trenera w półtora roku

To nie było trudne zadanie dla polskiego napastnika. Lewandowski dobił odbitą piłkę do pustej bramki i Bayern prowadził w Cottbus z Energie 1:0 w meczu DFB Pokal.

Robert Lewandowski w starciu z VfL Bochum rozegrał jedynie drugą połowę. Polakowi bardzo zależało na zwycięstwie, ale koledzy z zespołu często zawodzili go niedokładnymi podaniami i bezradnością w konstruowaniu akcji. "Lewy" często irytował się na boisku, rozkładał ręce, dyrygował. Sam gola nie strzelił, ale Bayern zdołał pokonać rywala 2:1 i awansować do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Dopiero w 89. minucie Wolfsburg zdołał wbić piłkę do siatki w starciu z Lipskiem. Sztuki tej dokonał Wout Weghorst. Był to jednak tylko gol na pocieszenie, gdyż Wilki przegrały aż 1:6. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec. Goście wygrali to spotkanie aż 5:2. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Hertha ograna. Piątek wciąż bez gola w lidze Krzysztof Piątek... czytaj dalej » Hertha została królem zimowego polowania. Na transfery Santiago Ascacibara, Lucasa Tousarta, Matheusa Cuhni i właśnie Piątka wydawała 78 mln euro, a to więcej niż jakikolwiek inny europejski klub. Trener Klinsmann ściągnął tych, których sobie wymarzył. Bo kto odmówiłby piłkarskiemu mistrzowi świata i człowiekowi z uznanym trenerskim nazwiskiem?

Ten projekt wyglądał naprawdę obiecująco, tyle że Klinsmann długo na stanowisku nie wytrwał. Po ledwie 76 dniach zrezygnował, argumentując, że brak mu wsparcia i zaufania ze strony działaczy klubu.

I tak, po zaledwie trzech meczach i jednym golu, Piątek znów został bez trenera. Znalazł się w sytuacji, w której był w ostatnich miesiącach wielokrotnie. To wtorkowe rozstanie ze szkoleniowcem jest dla niego już siódmym, odkąd latem 2018 roku opuścił ekstraklasę.

84 dni z jednym trenerem

Zaczęło się w Genoi. Polski napastnik robił furorę, gole zdobywając wręcz hurtowo, ale ekipa z Ligurii zawodziła. Rewelacyjna forma "El Pistolero", jak zaczęto go nazywać we Włoszech, nie była w stanie ratować posad Davide Ballardiniego, Ivana Juricia i Cesare Prandellego. To było szalone pół roku.

Źródło: Getty Images Krzysztof Piątek przez pół roku występował w Genoi

Szansa na stabilizację przyszła po transferze do Milanu. Tam Piątek trafił pod skrzydła Gennaro Gattuso i początkowo szło mu doskonale. Efekt był taki, że z legendą Rossonerich pracował "aż" cztery miesiące. Mediolańczycy nie awansowali ostatecznie do Ligi Mistrzów, a to skłoniło niecierpliwych działaczy do zmiany.

Wybór padł na Marco Giampaolo, który objął posadę trenerską od początku trwającego sezonu. Nie wytrwał na niej zbyt długo, a więc Piątka znów czekało nowe. Tym razem w osobie Stefano Piolego, u którego nie grał wiele i choć Milan wreszcie radzi sobie dobrze, to Polaka już w drużynie nie ma.

Źródło: Getty Images Krzystof Piatek i Gennaro Gattuso pracowali wspólnie przez cztery miesiące

Pierwsze dni w Berlinie to zakończona we wtorek współpraca z Klinsmannem. Kto będzie następny i jak długo popracuje, na razie nie wiadomo. A przecież może być to tylko trener tymczasowy.

Od transferu Piątka z Cracovii do Genoi minęło dokładnie 590 dni. Średnio z jednym szkoleniowcem pracował zatem 84 dni, czyli niespełna trzy miesiące. Najdłużej z Gattuso, najkrócej z Klinsmannem.