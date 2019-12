Klinsmann wychwala Lewandowskiego. "Odcisnął piętno na ostatniej dekadzie jak nikt inny"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Klinsmann w 2006 roku jako selekcjoner poprowadził reprezentację Niemiec do trzeciego miejsca na mistrzostwach świata. W sezonie 2008/09 trenował Bayern Monachium. Następnie przez wiele lat był związany z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Pod koniec ubiegłego miesiąca wrócił do pracy w Bundeslidze, obejmując posadę szkoleniowca Herthy Berlin.

Gdy Klinsmann opuszczał niemieckie rozgrywki, Robert Lewandowski strzelał jeszcze gole dla Lecha Poznań. Dopiero w 2010 roku związał się z Borussią Dortmund, rozpoczynając swoją niesamowitą karierę na tamtejszych boiskach. To właśnie obecny kapitan Reprezentacji Polski w jego oczach wywarł największy wpływ na Bundesligę w latach 2010-2019.

Według Klinsmanna, kandydata do tego wyróżnienia można znaleźć wyłącznie w szeregach Bayernu Monachium.

- Patrzysz na ich graczy, na sposób, w jaki odciskają swoje piętno na globalnym sukcesie Bundesligi, na arenie międzynarodowej. Trudno teraz powiedzieć, że odpowiada za to jeden konkretny zawodnik - zaczął ostrożnie były selekcjoner Niemiec.

- Jeśli spojrzę na to na przestrzeni lat, z pewnością jest jeden napastnik, który był niesamowity dla Bundesligi. Grał wcześniej w Dortmundzie, a następnie przeniósł się do Bayernu. To Robert Lewandowski. Jest kompletnym napastnikiem, którego często porównuję do fenomenu, przeciwko któremu sam grałem wielokrotnie, czyli Marco van Bastena. W moich czasach na przełomie lat 80. i 90. był to najbardziej kompletny atakujący na świecie. Myślę, że Robert Lewandowski odcisnął piętno na ostatniej dekadzie jak nikt inny - argumentował Klinsmann.

Statystyki Polaka potwierdzają tę tezę. Na niemieckich boiskach siedmiokrotnie zdobywał już mistrzostwo Bundesligi. Cztery razy był królem strzelców tych rozgrywek, a w obecnym sezonie pewnym krokiem zmierza po kolejną statuetkę dla najlepszego snajpera. Po 13 spotkaniach ma już na swoim koncie 16 goli. Drugiego w klasyfikacji Timo Wernera wyprzedza o trzy trafienia.