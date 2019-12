Chłopiec błagał piłkarza, by został w klubie. Na koniec obaj płakali

Juanmi to brat bliźniak Jose, który jest piłkarzem Napoli. W Bolivarze grał od sezonu 2013/14. W Ameryce Południowej szybko stał się gwiazdą, strzelając gola za golem w każdych kolejnych rozgrywkach. W sumie dla boliwijskiego klubu rozegrał ponad 400 meczów, w których zdobył blisko 150 bramek. W obecnym sezonie trafił w lidze aż 36 razy.



Por motivos familiares, Juanmi Callejón se despidió de Bolívar tras ser ídolo. Un niño fanático se le tiró a los pies pidiéndole que se quede. El español no pudo contener el llanto.



Y después dicen que es solo fútbol...



( IG/fmbolivaroficial) pic.twitter.com/9f52n6t6wl — DEPORTV (@canaldeportv) December 29, 2019





"Dziękujemy Matadorze"

Ponad trzy miliony złotych na ręce Ronaldo. Portugalczyk błyszczał w Dubaju Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Mimo doskonałych występów w sobotę Hiszpan rozegrał ostatni mecz w barwach Bolivaru. Strzelił nawet gola w zremisowanym 2:2 spotkaniu ligowym z Royal Pari. Wcześniej ogłosił jednak odejście "z powodów osobistych" do hiszpańskiego klubu Marbella FC, grającego na co dzień w hiszpańskiej trzeciej lidze.

"Dziękujemy Juanmi, Matadorze" - taki transparent na ostatnim meczu wywiesili wdzięczni kibice 32-letniego piłkarza.

Wzruszający moment

Nie wszyscy chcieli pogodzić się z decyzją uwielbianego zawodnika. Po ostatnim gwizdku sędziego do szatni Bolivaru dostał się młody kibic zespołu i na kolanach zaczął błagać idola, by nie opuszczał klubu. Piłkarz objął chłopca i próbował coś mu tłumaczyć. Po chwili płakali obaj. To był bardzo wzruszający moment.



Ostatecznie młody fan dał się przekonać, a na do widzenia dostał od Hiszpana meczową koszulkę. Kto wie, być może Juanmi da się jeszcze kiedyś namówić do powrotu. W 2017 roku dostał tzw. propozycję finansową nie od odrzucenia od klubu Al-Ettifaq z Arabii Saudyjskiej i opuścił Bolivar. Po rozegraniu kilkunastu meczów wrócił jednak do Boliwii i w wielkim stylu kontynuował swoją karierę.