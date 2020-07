Legia powitała "pana z numerem 2 w klubie numer 1"

Grający dotychczas w Hajduku Split Juranović podpisał trzyletni kontrakt, z opcją przedłużenia o rok, z piłkarskim mistrzem Polski Legią Warszawa – poinformował w piątek stołeczny klub.

"Pan z numerem 2 w klubie numer 1" – ogłoszono za pośrednictwem mediów społecznościowych Legii.



Juranović ma zastąpić w zespole kontuzjowanego i wyłączonego na wiele miesięcy Marko Vesovicia.

"Legia jest zawsze pierwsza i zdobywa trofea oraz gra w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Wiem, że będę reprezentował największy klub w Polsce. Macie mnóstwo kibiców. Są szaleni w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie treningów z nowymi kolegami z drużyny" – przyznał 24-letni obrońca cytowany na oficjalnej stronie Legii.

"Serce do walki"

Dwukrotny reprezentant Chorwacji grał w Hajduku Split od 2015 roku. Łącznie wystąpił w 165 oficjalnych meczach, w których zdobył trzy gole i zanotował 15 asyst. W wyjściowym składzie był 148 razy, a w 37 spotkaniach nosił opaskę kapitana.



"Umiejętności techniczne, szybkość i serce do walki, odpowiada potrzebom naszego zespołu. Chorwacki obrońca ma dużo walorów w ofensywie i przychodzi do Legii jako wzmocnienie składu" – scharakteryzował walory piłkarskie nowego obrońcy dyrektor sportowy Legii Radosław Kucharski.



Kontrakt Juranovicia będzie obowiązywał do 30 czerwca 2023 roku i zawiera opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Nieoficjalnie przyznaje się, że Chorwat kosztował 400 tys. euro.