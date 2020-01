Talent Bayernu wzoruje się na Lewandowskim. "Czerpię ze wszystkiego, co robi"

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

14.12.2019 l Dwa kapitalne podania w pole karne i dwa gole Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik Bayernu w wielkim stylu wrócił do zdobywania bramek, a jego Bayern zabawił się w Monachium z Werderem Brema, pokonując rywali aż 6:1.

Zirkzee zadebiutował w Bundeslidze w grudniowej potyczce z Freiburgiem w ramach 16. kolejki rozgrywek. Wszedł na murawę w doliczonym czasie gry i już po chwili wyprowadził Bawarczyków na prowadzenie 2:1. W następnej serii spotkań ponownie okazał się bohaterem Bayernu, zdobywając gola na 1:0 w końcówce rywalizacji z Wolfsburgiem.

Utalentowany napastnik do ekipy z Allianz Areny trafił w 2017 roku z młodzieżowego zespołu Feyenoordu, choć niewiele brakowało, by zakotwiczył w Evertonie. W wieku 16-lat został zaproszony na testy na Goodison Park i spisał się na tyle dobrze, że od razu otrzymał propozycję kontraktu. Wówczas do gry wkroczyli jednak mistrzowie Niemiec.

- Już po pierwszym treningu w Bayernie wiedziałem, że to zespół, do którego chcę dołączyć - przyznał Zirkzee w rozmowie z "Voetbal International".

Nastolatek w ekipie Die Roten początkowo szlifował swoje umiejętności w drużynach młodzieżowych oraz rezerwach. W listopadzie 2019 roku Flick awansował go do kadry pierwszego zespołu. Zirkzee nie spoczywa jednak na laurach. W przyszłości chce wejść w buty Lewandowskiego.

- Chcę zostać podstawowym napastnikiem Bayernu. To zawsze było moim celem - deklaruje odważnie.

Wzoruje się na Lewandowskim

Na razie nie ma szans na wygryzienie ze składu najlepszego strzelca bawarskiego klubu, lecz możliwość trenowania u boku Lewandowskiego przyjmuje z wielką wdzięcznością. Jak sam przyznaje, wiele uczy się od kapitana reprezentacji Polski.

- Obserwuję, jak porusza się po boisku. Jego wyczucie, sposób w jaki osłania piłkę, sprinty na bramkę - czerpię ze wszystkiego, co robi Lewandowski - komplementował Polaka Zirkzee.

Być może już w nadchodzącą sobotę młody napastnik otrzyma szansę występu w dłuższym wymiarze czasowym w pierwszej drużynie Die Roten. Bayern w ramach przygotowań do rundy rewanżowej Bundesligi zmierzy się w towarzyskim meczu z drugoligowym FC Nuernberg. Tymczasem Lewandowski wciąż przechodzi rehabilitację po grudniowej operacji przepukliny pachwinowej. Ma być gotowy do gry w pierwszej ligowej kolejce 2020 roku (19 stycznia przeciwko Hercie).