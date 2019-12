Ostre spięcie piłkarzy Bayernu. "Powinien okazać złość z większym szacunkiem"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Zimna krew Lewandowskiego. Dwa kapitalne podania, dwa gole Dwa świetne... czytaj dalej » Po dwóch kolejnych ligowych porażkach w ekipie mistrzów Niemiec robiło się gorąco, ale w sobotę okazja na przełamanie nadarzyła się najlepsza z możliwych. A to dlatego, że w ostatnich latach Bayern ogrywał Werder bez problemów.

Trudne popołudnie Boatenga

Tym razem mecz na Allianz Arenie zaczął się dla gospodarzy koszmarnie. Z własnej połowy błyskawiczną kontrę wyprowadził Milot Rashica i ośmieszając po drodze Boatenga dał Werderowi prowadzenie. Mistrzom po raz kolejny zaczął osuwać się grunt spod nóg.

W ostatnich akcjach pierwszej połowy Bayern za sprawą goli Philippe Coutinho i Roberta Lewandowskiego wyszedł na prowadzenie, ale to nie uspokoiło Joshuy Kimmicha. 24-latek, gdy tylko usłyszał gwizdek kończący tę część gry, ruszył do Boatenga z awanturą. Ten nie zamierzał biernie wysłuchiwać pretensji kolegi i doszło do ostrego spięcia. Kiedy wściekli piłkarze, stykając się czołami, wymieniali uprzejmości do akcji wkroczył David Alaba. Gdyby nie szybka interwencja Austriaka, między Kimmichem i Boatengiem na pyskówce mogłoby się nie skończyć.



"Kimmich nic wielkiego nie wygrał"

Rozczulające zdjęcie córeczki Lewandowskiego. "Nowa idealna para Bayernu" "Ta dwójka... czytaj dalej » Całość zajścia nie została zarejestrowana przez kamery, ale nie umknęła uwadze fotoreporterów "Bilda". Dziennikarze gazety oprócz publikacji zdjęcia pokusili się też o komentarz do całego zajścia. "Kimmich, w porównaniu do Boatenga, nie wygrał w piłce na razie nic wielkiego, dlatego powinien okazać złość z większym szacunkiem" - ocenili Niemcy.

Do sprawy nie odniósł się dotąd żaden z zaangażowanych, ale zrobił to trener Hansi Flick, który zajście nieco zbagatelizował.

- Gramy w piłkę, takie rzeczy mogą się zdarzyć. Przekazałem obu, oraz całemu zespołowi, czego od nich oczekuje i jak się czuję w podobnych sytuacjach - oznajmił szkoleniowiec.

Flickowi nie było trudno puścić awantury w niepamięć, bo Bayern wygrał ostatecznie z Werderem aż 6:1. Hat-tricka w tym spotkaniu zanotował Coutinho, a dwa gole dorzucił Lewandowski.