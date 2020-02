Strzelił gola ręką, do niczego się nie przyznał. "Nie wiem, jak arbiter mógł go uznać"

VAR to w piłce prawdziwa rewolucja, która dała kres boiskowym oszustwom i do minimum ograniczyła ryzyko błędu ludzkiego. A takich w historii piłki w najważniejszych meczach zdarzało się mnóstwo.



"Spodziewałem się go między słupkami". Komiczny samobój po wycieczce bramkarza Takich obrazków... czytaj dalej » Z systemu powtórek wideo korzystano już na mundialu w Rosji (2018), a obecnie jest nieodzownym elementem każdych poważnych rozgrywek w Europie. No właśnie - w Europie, ale jak się okazuje, w Azji już niekoniecznie. Powód? Wysokie koszty. VAR stosuje się tam jedynie podczas kontynentalnych mistrzostw drużyn narodowych.

Chcą zawieszenia sędziego i VAR-u od zaraz

We wtorek w Manili rozegrano mecz w ramach fazy grupowej rozgrywek AFC, odpowiednika dobrze znanej na Starym Kontynencie Ligi Europy. Zmierzyły się filipiński Club Ceres - Negros i kambodzański Svay Rienga. Choć żadna z drużyn do potentatów na kontynencie nie należy, to i tak o tym starciu mówi się sporo.



Wszystko za sprawą sytuacji z 14. minuty. Właśnie wtedy Stephan Schroeck dośrodkował w pole karne, a akcję finalizował Joshua Grommen. Skończyło się golem dla Ceres-Negros i szałem radości na trybunach. Ale jak wykazały telewizyjne powtórki, Australijczyk skierował piłkę do siatki ręką. Korekta decyzji i anulowanie trafienia? Nic z tych rzeczy. Sędzia był źle ustawiony, daleko od akcji i nieprzepisowego zagrania po prostu nie widział. A skoro nie widział, a jego asystenci nie zareagowali, to bramkę uznał.



Ceres wygrało ostatecznie 4:0, ale wynik tym razem zszedł na dalszy plan.



- Nie wiem, jak arbiter mógł uznać tego gola. Powtórki jasno pokazują, że Grommen wbił piłkę do bramki ręką. Zrobił to dokładnie tak, jak Maradona przeciwko Anglii w 1986 roku w Meksyku - grzmiał po meczu komentator stacji FOX Sports Gabriel Tan.