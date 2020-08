"Bartomeu oferuje swoją głowę". Jest gotów odejść, ale stawia Messiemu warunek

"Messi podda się testowi, będzie też na treningu" W Hiszpanii nie... czytaj dalej » Poziom napięcia między Barceloną a Lionelem Messim sięgnął zenitu. Wciąż decydują się losy argentyńskiej gwiazdy, która stawia na swoim i zamierza opuścić klub z Camp Nou.

W czwartek katalońska telewizja TV3 informowała jednak, że prezydent Barcy Josep Maria Bartomeu byłby skłonny zrezygnować, gdyby to spowodowało pozostanie Messiego w klubie.

Wymowny tytuł znalazł się w piątek na okładce dziennika "Sport". "Bartomeu oferuje swoją głowę" - czytamy.

Jak pisze na swojej stronie TV3, szef Barcelony zgodziłby się ustąpić i pozwoliłby dokończyć zarządowi kadencję, co zapobiegłoby przedterminowym wyborom, jeżeli Argentyńczyk publicznie stwierdzi, że to on (Bartomeu) jest problemem. "Jeśli jestem problemem, odejdę" - cytuje go z kolei piątkowy "Sport".

Hiszpan dodał też, że dla dobra klubu Messi powinien dokończyć obowiązujący go jeszcze przez rok kontrakt.

Stanowczy gwiazdor

We wtorek za pośrednictwem faksu wysłał do katalońskiego klubu pismo, w którym poinformował o zamiarze natychmiastowego odejścia. Dodatkowo piłkarz miał odmówić udziału w treningach z drużyną.

Barcelona chciałaby zarobić na argentyńskim zawodniku, wpisane do umowy 700 mln euro, co jest praktycznie niewykonalne dla każdego z zainteresowanych zespołów. W mediach pojawiają się informacje, że wśród klubów mogących pozyskać Messiego znajdują się: Manchester City, Inter Mediolan oraz Paris Saint-Germain.

W piątek kataloński "Sport" pisze na czołówce, że Argentyński gwiazdor ma odnieść się do sprawy w najbliższych dniach.