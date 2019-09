Mourinnho atakuje bramkarza United. "Miał szczęście, że podpisał nowy kontrakt"

Według doniesień mediów Hiszpan na mocy nowej umowy otrzymuje 375 tysięcy funtów tygodniowo. Wcześniej angielska prasa spekulowała, że De Gea może odejść z klubu, ale podpisanie kontraktu ucięło te plotki.

Fabiański znów niepokonany. West Ham zaskoczył Czerwone Diabły Łukasz Fabiański... czytaj dalej » Mourinho jest zdziwiony, że władze Manchesteru United zgodziły się zaoferować tak duże pieniądze w chwili, gdy De Gea jak i cała drużyna nie spisuje się najlepiej.

- Ze względu na dany moment myślę, że to gigantyczny kontrakt. Nie uważam, aby United musiało płacić tak wiele, żeby go zatrzymać. Przez dwa, trzy lata wszystkie kluby go chciały, ale w tym momencie to niewiarygodny kontrakt, bo większość drzwi miał zamkniętych - ocenił portugalski szkoleniowiec, który prowadził Czerwone Diabły w latach 2016-2018.

Miał szczęście

- Drzwi do Realu Madryt zamknięte. Nie muszą szukać bramkarza, bo jest Courtois. Barcelona zamknięta ze względu na młodego i świetnego Ter Stegena. Drzwi Paris-Saint Germain zamknięte - sprowadzili Keylora Navasa, który jest bardzo dobry, a w przypadku bramkarza 34 lata nie mają znaczenia. Dlatego uważam, że to fenomenalny kontrakt i miał trochę szczęścia, że w takim momencie go podpisał - wyliczał "Mou".

De Gea przeszedł do Manchesteru United z Atletico Madryt w 2011 roku. To dziewiąty sezon na Wyspach dla 40-krotnego reprezentanta Hiszpanii. Z ekipą z Old Trafford zdobył m.in. mistrzostwo Anglii i krajowy puchar.

W niedzielę Hiszpan i koledzy przegrali na wyjeździe z West Hamem 0:2. De Gea być może mógł lepiej zachować się przy drugim straconym z rzutu wolnego golem.