Mourinho dotkliwie ukarany. Rozważa skierowanie sprawy do sądu

Mourinho dostał czerwoną kartkę i został wyproszony z ławki swojego zespołu przez głównego arbitra po tym, gdy głośno skrytykował decyzję o przyznaniu rzutu karnego Cremonese. Skutecznie wykonał go Daniel Ciofani i gospodarze sensacyjnie pokonali Romę 2:1 w meczu 24. kolejki. Mourinho odesłany na trybuny. Koniec niechlubnej serii we Włoszech Niespodzianka to... czytaj dalej »

Mourinho obraził sędziego w szatni

Piłkarze Cremonese odnieśli tym samym pierwsze zwycięstwo w tym sezonie we włoskiej ekstraklasie. Roma jak się okazało, jest ich ulubionym rywalem, bowiem w styczniu sensacyjnie wyeliminowali rzymian w ćwierćfinale Pucharu Włoch.

Mourinho został ukarany za "gwałtowne i prowokacyjne zakwestionowanie decyzji sędziego w drugiej połowie i powtórzenie takiego zachowania w momencie otrzymania czerwonej kartki" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Dodano także, że szkoleniowiec "po meczu wszedł do szatni sędziowskiej, chociaż nie był do tego upoważniony i skierował obraźliwe słowa do jednego z arbitrów".

Mourinho nie poprowadzi Romy z Juventusem w niedzielę i z Sassuolo 12 marca. Roma zajmuje piąte miejsce w tabeli Serie A z 44 punktami, tracąc jeden punkt do czwartego Lazio.



Jose Mourinho has more red cards than any of the players in Serie A this season.



Still the main character pic.twitter.com/lks1bv2V3e — ESPN FC (@ESPNFC) March 1, 2023





60-letni szkoleniowiec zdecydował, że będzie szukał porady prawnej w tej sprawie, gdyż uważa nałożoną na niego karę za niesprawiedliwą.