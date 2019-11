Mourinho przyznał się do błędów. "Ta przerwa dobrze mi zrobiła"

We wtorek 18 grudnia Jose Mourinho został zwolniony z funkcji menedżera Manchesteru United. Najprawdopodobniej Portugalczyk pożegnał się również na dobre z Premier League, ale na pewno wszyscy długo będą o nim pamiętać. Duża w tym zasługa jego postawy na konferencjach prasowych. Oto kilka najbardziej pamiętnych wypowiedzi Mourinho.

Mourinho na ratunek Bale'owi. Walijczyk wróci do Tottenhamu?

Jose Mourinho przejął funkcję menedżera w Tottenhamie. Portugalczyk podpisał kontrakt do 30 czerwca 2023 roku. Do pracy wrócił po rocznej przerwie. Wcześniej prowadził m.in. w Manchesterze United, Chelsea, Realu Madryt czy Interze. Mourinho zastąpił w Tottenhamie Mauricio Pochettino.

"The Special One" zastąpił na stanowisku Argentyńczyka Mauricio Pochettino, który pracował w Londynie od maja 2014 roku. W poprzednim sezonie doprowadził Koguty do finału Ligi Mistrzów, w którym przegrały z Liverpoolem 0:2. Latem nastrój w szatni zdecydowanie się jednak zepsuł. Drużyna Tottenhamu wygrała tylko trzy razy w 12 meczach i zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli Premier League.

"Nigdy nie przegrałem finału LM"

Pytany, czy przegrany finał Ligi Mistrzów mógł mieć wpływ na słabsze występy w tym sezonie, Mourinho w swoim stylu odparł: "Nie wiem, bo nigdy nie przegrałem finału LM".

Portugalski trener przyznał jednak, że w czasie, gdy nie pracował, zrozumiał swoje wcześniejsze błędy.



- W wolnym czasie przeanalizowałem całą karierę, to, jakie spotykały mnie problemy i jakie znajdowałem rozwiązania. Zrozumiałem wcześniejsze błędy. Pewnie popełnię nowe, ale na pewno nie takie same jak poprzednio. Jedno jest pewne: nikogo nie mogę obarczać winą za swoje niepowodzenia - zaznaczył.

"Bardziej dojrzały emocjonalnie"

Mourinho podkreślił, że wrócił do pracy zrelaksowany, zmotywowany i jest gotowy na nowe wyzwania.



- Jestem teraz silniejszy i bardziej dojrzały emocjonalnie. Myślę, że gracze poczuli to już przez te dwa dni, bo swojego DNA, swojej tożsamości na pewno nie straciłem - powiedział 56-letni szkoleniowiec, który pozostawał bezrobotny przez blisko rok.

Źródło: Getty Images Mourinho jest kontrowersyjnym trenerem



W grudniu 2018 r. został zwolniony z Manchesteru United i odszedł z klubu w atmosferze konfliktu z częścią piłkarzy, w tym największą gwiazdą Paulem Pogbą. Z Kogutami związał się kontraktem do końca sezonu 2022/23. Według gazety "Daily Mail" rocznie ma zarabiać 15 mln funtów, czyli dwa razy więcej niż Pochettino.



- Ta przerwa dobrze mi zrobiła. Od dawna miałem prawdziwie wolne lato, wakacje bez piłki i myślenia o pracy. Ale gdy zaczynał się sezon, to sam byłem zaskoczony, że wciąż nic nie robię - wspomniał.

Nie chce nowych graczy

Zapowiedział, że zimą Tottenham raczej nie będzie aktywny na rynku transferowym.

- Nie potrzebujemy nikogo, bo jestem zadowolony z tych zawodników, których mam. Najważniejsze jest to, że będę mógł pracować. Potrzebuję tylko czasu, by lepiej zrozumieć piłkarzy, by wiedzieć o nich wszystko. Zawsze mówię, że znasz gracza tylko wtedy, gdy z nim pracujesz. Możliwe, że w tym roku nie wygramy Premier League, ale być może ta sztuka uda się w przyszłym sezonie - dodał odważnie.



Londyńczycy rozegrają pierwszy mecz pod wodzą słynnego Portugalczyka w sobotę - w derbach stolicy zmierzą się z West Ham United, w którym zabraknie kontuzjowanego bramkarza Łukasza Fabiańskiego.

Sukcesy na koncie

56-letni Mourinho to jeden z najbardziej utytułowanych szkoleniowców początku tego stulecia. Jego pierwszym dużym sukcesem było zdobycie z FC Porto Pucharu UEFA w sezonie 2002/03. Rok później triumfował ze Smokami w Lidze Mistrzów i stał się niezwykle pożądanym trenerem.



W dorobku ma m.in. trzy tytuły mistrza Anglii z Chelsea, dwa mistrza Włoch z Interem Mediolan, z którym także wygrał Ligę Mistrzów (2009/10). Z Realem Madryt wywalczył mistrzostwo Hiszpanii, a z Manchesterem United triumfował w Lidze Europy.