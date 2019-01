Manchester spłacił Mourinho. Portugalczyk może już pracować

- Jestem po jego stronie. My, menedżerowie, musimy się wspierać, bo w gruncie rzeczy jesteśmy bardzo samotni - tak Pep Guardiola na konferencji prasowej skomentował zwolnienie Jose Mourinho przez Manchester United.

Ole Gunnar Solskjaer został ogłoszony trenerem Manchesteru United. Funkcję po zwolnionym Jose Mourinho ma pełnić do końca sezonu. Norweg jest na Old Trafford prawdziwą legendą.

Bardzo rozczarowujący - zarówno pod względem gry, jak i wyników - początek sezonu w wykonaniu Czerwonych Diabłów musiał w końcu poskutkować dymisją menedżera z Półwyspu Iberyjskiego. Ostatecznie Mourinho został zwolniony 18 grudnia, a gwoździem do trumny okazała się porażka z Liverpoolem 1:3, po której Manchester tracił do prowadzących w tabeli Premier League odwiecznych rywali aż 19 punktów.

Działaczy z Old Trafford ze swoim byłym już pracownikiem zobowiązania kontraktowe nie obowiązują. Udało się im je po niecałym miesiącu wypełnić. "Daily Mail" podało w czwartek, że klub dogadał się z 55-latkiem i przelał na jego konto pełną odprawę. Jej wartość to – bagatela – 15 milionów funtów. – Wszystko zostało załatwione. Wypłaciliśmy Jose kwotę w całości – wyjawił dziennikowi anonimowy informator z klubu.

Rozliczenie się ze sprawami z przeszłości oznacza, że Mourinho ponownie trafi na trenerski rynek i nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpoczął pracę w nowym miejscu. Nie oznacza to jednak, że z tej możliwości skorzysta tak szybko, jak to tylko możliwe. "Jose jest zrelaksowany, wypoczęty i z niczym się nie spieszy. Może nawet poczekać z kolejną posadą do końca sezonu" – wyjawił jeszcze "Daily Mail", powołując się na relację wspominanego informatora.

Już stawia żądania

Pomimo tego, jak beznadziejnie pod jego wodzą radziły sobie Czerwone Diabły, Mourinho nie może narzekać na brak zainteresowania. Prezes Benfiki Luis Filipe Vieira stwierdził, że słynnego rodaka z chęcią sprowadziłby i w tym konkretnym przypadku "pieniądze nie grałyby żadnej roli". "Mundo Deportivo" z kolei poinformowało, że Portugalczyk nie tylko wyraził chęć powrotu do Realu Madryt, który prowadził w latach 2010-2011, ale też zastrzegł, że w przypadku zatrudnienia oczekiwałby od Królewskich wzmocnienia linii obrony i ataku.