Pieniądze to nie wszystko. 100 milionów euro nie przekonało Jose Mourinho

Mourinho posadę menedżera Czerwonych Diabłów stracił w grudniu 2018 roku. Od tamtej pory nie znalazł zatrudnienia w nowym klubie, choć wydaje się, że wcale zbytnio o to nie zabiega. Ostatnio głównie pełnił rolę eksperta stacji beIN SPORTS.

Kilka dni temu wymieniany był w gronie kandydatów do objęcia Newcastle United po tym, jak z klubu odszedł Rafa Benitez. Portugalczyk dał jednak do zrozumienia, że praca w klubie "grającym o dziewiąte czy dziesiąte miejsce w tabeli" go nie interesuje.

Odejście Beniteza ma jednak dużo wspólnego z najświeższymi informacjami w sprawie przyszłości Mourinho. Hiszpan został bowiem skuszony ogromnymi pieniędzmi i postanowił podpisać kontrakt z Benitez pożegnał się z Newcastle. Teraz ma pracować w Chinach Rafa Benitez nie... czytaj dalej » chińskim klubem Dalian Yifang. I to właśnie taki kierunek miałby obrać teraz "The Special One".

Chiny nie po drodze

Według Sky Sports, niewiele jednak wskazuje na to, by 56-letni Portugalczyk miał wkrótce trafić do Chin. Mourinho miał bowiem odrzucić propozycję Guangzhou Evergrande w wysokości nawet 100 milionów euro. Podano, że tylko za jeden sezon były menedżer m.in. Chelsea i Realu Madryt miałby zainkasować 31 milionów euro plus bonusy. Dzięki temu zostałby najlepiej zarabiającym trenerem na świecie. Dodatkowo, sam Mourinho miałby wybrać długość kontraktu.

Już w kwietniu Mourinho był widziany w Londynie w towarzystwie Xu Jiayina, miliardera i prezesa grupy Evergrande.

Ronaldo był na "tak"

Portugalczyk cały czas podkreśla jednak, że w planach ma prowadzenie czołowego klubu w Europie i wygranie po raz trzeci Ligi Mistrzów. Mourinho łączono m.in. z Juventusem, gdzie miejsce po sezonie 2018/19 zwolnił Massimiliano Allegri. Taki ruch miał zatwierdzić nawet Cristiano Ronaldo, lecz na przeszkodzie stanęły ponoć pieniądze.

Mourinho odrzucił również propozycję poprowadzenia reprezentacji Chin.