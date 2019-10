W Dortmundzie nie chcą Mourinho. "Informacje, które nie mają podstaw"

Pewność siebie trenera Interu. "Borussia Dortmund się nas bała" Mediolański Inter... czytaj dalej » Mourinho odchodził z Manchesteru United jako przegrany, a mimo to uznawany jest za specjalistę w swoim fachu. Portugalczyk w ostatnich dniach wymieniany był przez "Sport Bild" jako następca Luciena Favre'a na ławce trenerskiej Borussii Dortmund. Powodem miały być niezadowalające wyniki osiągane przez zespół prowadzony przez szwajcarskiego szkoleniowca.

BVB zaprzecza

Teraz głos w sprawie zabrał dyrektor sportowy klubu z Signal Iduna Park. - Nie prowadzimy żadnych negocjacji z innymi trenerami, ponieważ jesteśmy szczęśliwi, że jest z nami Favre - przyznał Zorc w rozmowie z telewizją Sky Sport. Informacje podawane przez niemieckie media zostały jeszcze podsycone przez Mourinho, który uczy się języka naszych zachodnich sąsiadów.

- Informacje na temat Mourinho nie mają podstaw, to są jedynie plotki - dodał działacz z Dortmundu.

Favre ma ważny kontrakt z Borussią Dortmund do czerwca 2021 roku. Szefowie BVB nie są jednak do końca zadowoleni z jego pracy. Wiele wzmocnień przed sezonem nie przyniosło jak dotąd efektu.

Mourinho pali się do pracy

Również hiszpańska telewizja "El Chiringuito" wyklucza szanse na ewentualne podjęcie pracy przez "The Special One" w BVB. Jednak Hiszpanie twierdzą, że to Mourinho odrzucił taką możliwość. Portugalski menedżer chciałby wrócić do pracy, a oprócz Borussii najczęściej wymienia się Real Madryt, gdzie miałby zastąpić Zinedine'a Zidane'a.

Borussia zajmuje 4. miejsce w Bundeslidze, natomiast w Lidze Mistrzów jest na 3. pozycji w tabeli grupy F. W środowy wieczór dortmundczycy przegrali na wyjeździe z Interem Mediolan 0:2.