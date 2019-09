"Praca w Realu Madryt najcenniejszym doświadczeniem w karierze"

Portugalski szkoleniowiec pracował z Realem Madryt w latach 2010-2013, a największym osiągnięciem w tym czasie był tytuł mistrza LaLiga wywalczony w 2012 roku. - Prowadzenie Królewskich było najlepszą rzeczą w mojej karierze pod względem doświadczenia. To były najlepsze trzy lata, w trakcie których najwięcej się nauczyłem jako człowiek i trener. To coś, co zapamiętam najlepiej, było fantastycznie - opisał pobyt w klubie z Santiago Bernabeu Jose Mourinho.

Objęcie Realu było naturalnym krokiem w karierze Mourinho. Jak sam wytłumaczył rozmowy z prezydentem Los Blancos były łatwe. - Gdy przychodziłem do Madrytu, bardzo pragnąłem prowadzić ten klub. Real rozbudza takie uczucie u większości trenerów i piłkarzy. Ja bardzo chciałem tam przejść i do tego to, o co mnie poproszono, było zgodne z moją naturą. Powiedziano mi, że dysponujemy najlepszą drużyną na świecie, ale Barcelona na nas naciska i musimy to zmienić - tłumaczył 56-letni portugalski menedżer.

- Musieliśmy odwrócić sytuację i przerwać dominację Barcy. Wobec tego pierwszy finał Copa del Rey na Estadio Mestalla był najważniejszym ze wszystkich meczów, jakie Real wygrał za mojej kadencji. Po tamtym spotkaniu już nic nie było takie samo. Później wygraliśmy ligę i Superpuchar w bezpośrednim starciu. Niestety nie udało się zwyciężyć w żadnym z trzech półfinałów Ligi Mistrzów - dodał Mourinho.

Pod wodzą Portugalczyka Real wygrał 128 z 178 rozegranych meczów. Puchar Króla wywalczył w 2011 roku, a w kolejnym sezonie Superpuchar Hiszpanii.