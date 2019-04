"Czy chciałby pan trenować Bayern?". Mourinho nie spodobało się to pytanie

Trenerem mistrzów Niemiec pozostaje Niko Kovac. Bawarczycy są co prawda na czele Bundesligi, a w niedawnym Der Klassiker upokorzyli głównego rywala w wyścigu do tytułu mistrzowskiego Borussię Dortmund 5:0, jednak podbój Europy zakończył się dla nich fiaskiem już w 1/8 finału. Bayern został wyeliminowany przez Liverpool, co na nowo rozpaliło plotki o zastąpieniu Kovaca.

"The Special One" w swoim trenerskim CV ma kluby z Premier League, Serie A i Primera Division, ale jeszcze nie miał okazji pracować w czwartej z wielkich lig - Bundeslidze. Niniejszym "Sport Bild" zaproponował mu stanowisko trenera Bayernu: czy chciałby pan trenować Bayern?

- Szanuję Niko Kovaca, tak jak szanuję wielu moich kolegów, dlatego nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Mogę tylko powiedzieć, że Bayern to wielki klub - oddalił pytanie Mourinho.

To pierwszy sezon Kovaca na ławce Bayernu, do którego przeszedł z Eintrachtu Frankfurt. Mistrzowie Niemiec byli mocno krytykowani szczególnie w rundzie jesiennej, ale w ostatnim czasie liczba negatywnych komentarzy jednak się zmniejszyła.

- Szczerze mam nadzieję, że Niko utrzyma posadę, ponieważ bardzo ciężko pracował, żeby osiągnąć ten poziom - powiedział portugalski szkoleniowiec, który o obecnym trenerze Bayernu ma jak najlepsze zdanie.

- Poznałem się z Kovacem latem przy okazji meczu towarzyskiego. Od razu go polubiłem. Dostrzegłem między nami nić porozumienia i obustronny szacunek - relacjonował Mourinho, ale wątku pracy w Bundeslidze nie chciał rozwijać.

- Gdybym powiedział tak, każdy by zaczął mówić, że Jose chce iść do Bundesligi, dlatego nie mogę powiedzieć tak. Mogę powiedzieć tylko tyle, że chcę zdobyć dziewiąty tytuł mistrzowski i po raz trzeci wygrać Ligę Mistrzów - zastrzegł Mourinho, który w grudniu został zwolniony z Manchresteru United.