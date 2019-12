Smutne święta Mourinho. "On był członkiem rodziny"

Jose Mourinho przejął funkcję menedżera w Tottenhamie. Portugalczyk podpisał kontrakt do 30 czerwca 2023 roku. Do pracy wrócił po rocznej przerwie. Wcześniej prowadził m.in. w Manchesterze United, Chelsea, Realu Madryt czy Interze. Mourinho zastąpił w Tottenhamie Mauricio Pochettino.

Spotkanie Tottenhamu z Brighton zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2:1, dzięki czemu Koguty zbliżyły się w tabeli do zajmującej 4. miejsce Chelsea. Jednak nawet korzystny rezultat prawdopodobnie nie poprawił znacząco nastroju "The Special One".

Kiedy Portugalczyk został zapytany o to, jak bawił się w święta, nie miał wesołej miny. – Szczerze mówiąc, były bardzo smutne, bo zmarł mój pies, a mój pies jest członkiem rodziny. Jednak musimy iść dalej – wyznał ze łzami w oczach.



Sad news to start the day from Jose Mourinho...



O psie Mourinho było głośno dwanaście lat temu, gdy stał się głównym punktem sportu między Portugalczykiem, a policją, co zakończyło się aresztowaniem szkoleniowca. Poszło o to, że pies opuszczał Anglię, a gdy wracał, nie przechodził obowiązkowej kwarantanny. Brakowało również odpowiedniej dokumentacji weterynaryjnej.

Ostatecznie Mourinho został zwolniony z aresztu po kilku godzinach, nie postawiono mu żadnych zarzutów. "Pan Mourinho pragnie wyjaśnić, że jego pies został kupiony w Anglii od cieszącego się dobrą reputacją hodowcy i przeszedł wszelkie niezbędne szczepienia. Będzie również współpracował z odpowiednimi organami i dostarczy wszelkiej dokumentacji" – napisano w oświadczeniu.