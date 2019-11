Błyskawiczna zmiana. Mourinho wraca na ławkę

We wtorek Tottenham poinformował, że z klubem pożegnał się Mauricio Pochettino. Argentyńczyk pracował w Spurs od maja 2014 roku. W zeszłym sezonie doprowadził zespół do finału Ligi Mistrzów, w którym lepszy okazał się Liverpool. Nowym menedżerem Tottenhamu został Jose Mourinho.

Media: Guardiola na krótkiej liście kandydatów na trenera Bayernu Tygodnik "Sport... czytaj dalej » "Jestem podekscytowany tym, że dołączam do klubu z takim dziedzictwem i tak oddanymi kibicami. Zachwyca mnie zarówno potencjał zespołu, jak i akademii" - wypowiedział się Portugalczyk, cytowany przez oficjalną stronę Tottenhamu.

"The Special One", który pozostawał bez pracy po zwolnieniu z Manchesteru United w grudniu 2018 roku, podpisał kontrakt do końca sezonu 2022/23. W komunikacie Tottenham przypomniał, że z 25 trofeami Mourinho należy do najbardziej utytułowanych menedżerów na rynku.

Równocześnie to postać gwarantująca największe emocje. Portugalczyk słynie z oryginalnych wypowiedzi i zachowań. Z klubów na Wyspach przed Manchesterem w sumie przez pięć sezonów prowadził też Chelsea.

Koniec misji Pochettino

Cierpliwość działaczy Tottenhamu wyczerpała się we wtorek. Wówczas zwolniono Pochettino, który był menedżerem zespołu od maja 2014 roku. W poprzednim sezonie klub dotarł do finału Ligi Mistrzów, w którym przegrał z Liverpoolem 0:2, a w Premier League zajął czwarte miejsce. Latem nastrój w szatni Kogutów zdecydowanie się jednak zepsuł. Otwarcie o chęci odejścia z drużyny mówił świetny rozgrywający Christian Eriksen.

Źródło: Getty Images Jose Mourinho wraca na trenerską ławkę

W efekcie z tylko trzema zwycięstwami w 12 meczach obecnego sezonu ligi angielskiej Tottenham zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli, znacznie poniżej aspiracji londyńskiego klubu.

Decyzja o zwolnieniu Pochettino nie przyszła jednak łatwo, bowiem Argentyńczyk prowadził drużynę przez pięć i pół roku. - Bardzo niechętnie zdecydowaliśmy się na ten krok. Nie został podjęty lekko ani w pośpiechu. Niestety, wyniki w rozgrywkach krajowych od dłuższego czasu są rozczarowujące - podkreślił prezes klubu Daniel Levy.

W sobotę w derbach Londynu Tottenham zagra na wyjeździe z West Ham United.