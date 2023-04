Mourinho kuszony. "Monstrualna oferta"

Saudyjczycy pokazali w ostatnim czasie, że niemożliwe nie istnieje. Po transferze Cristiano Ronaldo do Al-Nassr pracują nad kolejnymi wielkimi nazwiskami. Rekordowymi zarobkami w Al-Hilal (400 mln euro rocznie) kuszony jest Leo Messi. Okazuje się, że celem jest pozyskanie nie tylko światowej sławy piłkarzy, ale również trenerów.

"Waha się"

"Corriere dello Sport" donosi, że ofertę otrzymał także Mourinho. I to jaką! Jeśli wierzyć informacjom popularnego dziennika sportowego z Rzymu, "The Special One" miałby zarabić 120 milionów euro za dwa lata pracy - albo jako selekcjoner reprezentacji Arabii Saudyjskiej (ostatnio zwolniło się stanowisko po rezygnacji Herve'a Renarda), albo trener któregoś z ligowych gigantów - Al-Nassr, w którym gra Ronaldo (Mourinho trenował go w Realu Madryt) lub lidera drugiej ligi - Al Ahli.

"Saudyjskie szaleństwa. Jose się waha. Nie mogło być inaczej w obliczu tej monstrualnej oferty. Gdyby się zgodził, zostałby najlepiej opłacanym trenerem w historii" - podkreśla gazeta.

Wiadomość, która nadeszła o poranku, mogła wywołać niepokój wśród kibiców Giallorossich - 60-letni szkoleniowiec jest ich idolem. Według włoskich mediów, priorytetem Portugalczyka jest pozostanie na Stadio Olimpico, gdzie ma kontrakt do 2024 roku i zarabia ponad sześć milionów euro netto.

Na razie jednak właściciel Romy Dan Friedkin nie przekazał, czy zamierza przedłużyć kontrakt z Portugalczykiem czy też nie. Z pewnością wiele będzie zależało od tego, jak rzymianie zakończą bieżący sezon.

Rok temu Liga Konferencji, teraz Liga Europy?

Ciągle liczą się w walce o triumf w Lidze Europy (w ćwierćfinale zmierzą się z Feyenoordem), natomiast w Serie A po 28 kolejkach zajmują piąte miejsce, mając tyle samo punktów (50), co Inter Mediolan, plasujący się na czwartej lokacie, ostatniej dającej prawo gry w Lidze Mistrzów.

W poprzednim, premierowym sezonie w Wiecznym Mieście Mourinho zdobył z Romą Ligę Konferencji, co było pierwszym trofeum dla Giallorossich od 2008 roku oraz pierwszym międzynarodowym od 1961 r.