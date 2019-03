Mourinho chce do Francji. "To byłaby nowa era"

Jeszcze w lutym Portugaczyk oglądał z trybun mecz Lille - Montpellier. Przybył tam na zaproszenie swojego rodaka Luisa Camposa, który wcześniej był członkiem sztabu szkoleniowego Realu Madryt za panowania w nim Mourinho, a obecnie pełni funkcję doradcy prezydenta Lille.

Później była rozmowa z agencją AFP, podczas której Mourinho zabrał głos w sprawie swojej przyszłości i ewentualnej pracy w Ligue 1.

- Trudno powiedzieć. Jeśli powiem, że nie jestem zainteresowany, to nie będę z wami szczery. Jeśli powiem tak, to zaczniecie spekulować, które kluby mogą chcieć mnie zatrudnić - powiedział.

Ogień w Marsylii

Dziennik "L’Equipe" twierdzi, że Mourinho bardzo chce pracować we Francji, ale trudno wskazać, kto mógłby go zatrudnić. Na dobrą sprawę w grę wchodzą zaledwie dwa kluby - Olympique Marsylia i Olympique Lyon.

"Jose Mourinho w Olympique Marsylia - to byłby ogień" – czytamy.

Jeszcze dwa miesiące temu Mourinho byłby witany fanfarami, bo wówczas marsylczycy notowali słabsze wyniki i odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo w dwunastu meczach.

"Pozycja Rudiego Garcii była słaba jak nigdy. Jednak znalazł on sposób, by zespół zażegnał kryzys i w efekcie Olympique nadal liczy się w walce o udział w Lidze Mistrzów. Nie zmienia to faktu, że przyjście Portugalczyka mogłoby rozpocząć nową erę na Stade Velodrome" – podkreśla dziennik.

Źródło: Getty Images Rudi Garcia nie może być pewny przyszłości w Marsylii

Aktualnie Marsylia jest 4. w tabeli i traci sześć punktów do trzeciego Lyonu, który na ten moment grałby w eliminacjach do Ligi Mistrzów.

"Inaczej wygląda sytuacja z Olympique Lyon, które przynajmniej pod względem ideowym najmniej pasuje do Mourinho. Prezydent Jean-Michel Aulas nigdy nie zatrudnił trenera o tak znanym nazwisku, nawet kiedy mógł sobie na to pozwolić. Wprawdzie przyszłość obecnego szkoleniowca Bruno Genesio powinna się wyjaśnić w najbliższych dniach, ale przybycie Mourinho oznaczałoby wielką zmianę w klubowej polityce" – zwraca uwagę "L’Equipe"

"Z drugiej strony, klub zyskałby rozgłos, a także trenera, który wprawdzie ostatnio nie odnosił wielkich sukcesów, ale wszędzie zdobywał trofea. Aulas na pewno nie pogardziłby triumfem w Lidze Europy lub Pucharze Ligi, a właśnie te dwa trofea wywalczył Portugalczyk podczas swojej pracy w Manchesterze United" - dodano.

PSG i Monaco mało prawdopodobne

W grę nie wchodzi PSG, które według ostatnich doniesień mediów wkrótce zamierza podpisać nowy kontrakt z obecnym szkoleniowcem Thomasem Tuchelem. I to pomimo faktu, że zespół w kiepskim stylu pożegnał się z rozgrywkami Ligi Mistrzów po dwumeczu z Manchesterem United, który prowadzi... następca Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer.

Oprócz paryżan najwyższe zarobki we Francji może zapewnić "Mou" AS Monaco. Tutaj problem jest inny - w styczniu, po trzymiesięcznej przerwie do klubu powrócił rodak Mourinho Leonardo Jardim. Pod jego wodzą klub zdołał wydostać się ze strefy spadkowej i powoli pnie się w tabeli Ligue 1. Ponadto jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2021 roku, a jego interesy prowadzi ten sam agent - Jorge Mendes.

Źródło: Getty Images Na razie Leonardo Jardim może spać spokojnie

Na końcu zostaje Lille, gdzie pracuje wspomniany wcześniej Luis Campos. "Mourinho był gościem specjalnym na Area De Luchin. Po meczu z Montpellier spotkał się ze szkoleniowcem Christophe Galtierem, który w styczniu przedłużył umowę do 2021 roku. Galtier mówił wówczas, że czuje się w tym klubie jak w domu. Ciekawe, czy już słyszy kroki zbliżającego się Mourinho..." – zastanawia się francuski dziennik.

Jednak w Lille Portugalczyk musiałby się pogodzić ze zdecydowanie niższymi zarobkami. Natomiast miałby pieniądze na nowych piłkarzy - latem z klubem ma się pożegnać skrzydłowy Nicolas Pepe, którego klub nie zamierza sprzedać za mniej niż 80 milionów euro.