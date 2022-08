Jose Mourinho nie przebierał w słowach. "Wstyd mi za to, że jestem ich trenerem"

Jose Mourinho od roku prowadzi AS Romę

26.05 | Rzym oszalał. AS Roma, w barwach której 67 minut rozegrał Nicola Zalewski, pokonała w Tiranie Feyenoord Rotterdam 1:0 w pierwszym w historii finale piłkarskiej Ligi Konferencji.

Jose Mourinho pokazał swoje wielkie serce na ostatniej konferencji prasowej. Portugalczyk był poruszony po słowach dziennikarza, który wspomniał o tym, że jego zmarły ojciec zawsze szanował Mourinho i marzył o tym, by jego syn zrobił sobie ze szkoleniowcem zdjęcie. Mourinho bez zastanowienia przystał na to.

26.05 | Jose Mourinho zdobył z AS Roma Ligę Konferencji po zwycięstwie z Feyenoordem 1:0. Od pierwszej minuty wystąpił Nicola Zalewski.

Milik zadebiutował w hicie Serie A. Roma opuści Turyn w dobrym nastroju Juventus... czytaj dalej » W ramach trzeciej kolejki Serie A AS Roma wybrała się do Turynu na hitowe starcie z Juventusem. W sobotę od początku ton grze nadawali gospodarze i bardzo szybko objęli prowadzenie.

W 2. minucie gola dla turyńczyków z rzutu wolnego strzelił Dusan Vlahović. Serbski napastnik popisał się znakomitym uderzeniem z dystansu. Piłka odbiła się od poprzeczki i zaskoczyła Rui Patricio. Juventus mógł jednak do przerwy prowadzić zdecydowanie wyżej, ale raził nieskutecznością.

W 25. minucie piłka wpadła do siatki Romy po bramce Manuela Locatellego, ale po interwencji VAR nie została uznana. Wcześniej Vlahović zagrywał piłkę ręką.

Piłkarze Giallorossich stanowili tło dla podopiecznych Massimiliano Allegrego i nie potrafili zagrozić bramce Wojciecha Szczęsnego.

Jose Mourinho skrytykował piłkarzy Romy

Załamany postawą swoich zawodników był Mourinho.

- W przerwie powiedziałem piłkarzom, że wstyd mi za to, że jestem ich trenerem - zdradził w pomeczowym wywiadzie dla DAZN portugalski szkoleniowiec.

Milik wybrał numer na koszulkę. Nosił go wielki gracz Juventusu Reprezentant... czytaj dalej » Takie słowa podziałały motywująco na gości, którzy doprowadzili do remisu w 69. minucie za sprawą Tammy'ego Abrahama. Angielski napastnik wykorzystał podanie Paulo Dybali, byłego gracza ekipy Starej Damy.

Mimo wywiezienia punktu z Turynu, Mourinho miał sporo pretensji do zespołu.

- Trudno mi coś powiedzieć. Tu nie chodzi o taktykę, ponieważ to nie jest kwestia liczb, gdy po dwóch zagraniach tracisz piłkę. Do przerwy modliłem się, żebyśmy przegrywali zaledwie 0:1. To była tragedia. Mecz mógł zostać zamknięty, ale na szczęście w drugiej połowie mieliśmy inny pomysł - ocenił trener rzymian.

Portugalczykowi nie pomagają absencje w drużynie.

- Kontuzje wyeliminowały Nicolo Zaniolo i Georginio Wijnalduma. Bez tych zawodników to zupełnie inny zespół. Czekamy także na kolejne wzmocnienia, które szykują dla nas władze klubu. Natomiast, wracając jeszcze do meczu, w drugiej połowie graliśmy już zdecydowanie lepiej i zasłużyliśmy na punkt - zakończył.

W tabeli Serie A Roma zajmuje czwarte miejsce (siedem punktów). W następnej serii gier zespół ze Stadio Olimpico zmierzy się z Monzą.