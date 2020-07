Napastnik Legii zrezygnował z wakacji. Chce odkupić winy i wrócić do pierwszego składu

W minionym sezonie Kante był ważnym ogniwem ofensywy mistrzów Polski. W 23 meczach ekstraklasy strzelił 10 goli, ale statystyka ta nie oddaje jego rzeczywistego wkładu w poczynania drużyny. Znakiem firmowym byłego zawodnika Górnika Zabrze i Wisły Płock była waleczność i praca na całym boisku, również w odbiorze piłki.

Runda do zapomnienia

Wiosna nie była jednak dla niego szczęśliwa. Po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 zdołał w lidze rozegrać zaledwie 63 minuty. Pod koniec maja pauzował za kartki, następnie doznał stłuczenia mięśnia, a 21 czerwca, w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław, nabawił się urazu stawu skokowego.

Źródło: Newspix Jose Kante kontuzjowany w meczu Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

To w tamtym meczu, idąc w stronę szatni, wściekły na całą sytuację, rzucił koszulkę Legii na podłogę, a następnie ją kopnął. Niektórzy kibice nie mogą mu wybaczyć tego zachowania do dziś, co można było usłyszeć podczas niedzielnej dekoracji mistrzów Polski, gdy po wyczytaniu jego nazwiska część trybun zaczęła gwizdać.

Pretensji o sytuację z meczu ze Śląskiem, za którą zresztą piłkarz ekspresowo przeprosił, nie miał do niego trener Aleksandar Vuković.

"Zostawia serce na boisku"

- Kante popełnił błąd. Ale jak słyszę tę histerię, a wiem, że on zostawia serce na boisku dla Legii, to mnie to boli. Póki jestem tu trenerem, gwarantuję, że każdy zawodnik będzie szanował ten klub i tę koszulkę. To, że ktoś sfrustrowany traci głowę i popełnia błąd, nie znaczy, że nie szanuje klubu - powiedział później szkoleniowiec.

Vuković darzy wielkim szacunkiem pracowitych piłkarzy, a tej cechy reprezentantowi Gwinei nie brakuje. Jeśli z takim zapałem wciąż zamierza poświęcać się rehabilitacji, będzie do dyspozycji sztabu od samego początku okresu przygotowawczego.



Jose Kante zrezygnował z urlopu i w #LegiaTrainingCenter pracuje nad powrotem do pełni formy pic.twitter.com/tEntrKX2gD — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) July 21, 2020





Sezon 2020/2021 Legia rozpocznie 9 sierpnia meczem o Superpuchar Polski.