Były piłkarz Liverpoolu wraca do zdrowia po operacji usunięcia guza mózgu

Struniak to rzadki i wolno rosnący nowotwór złośliwy, który najczęściej rośnie w podstawie czaszki i kręgosłupa. W przypadku Hiszpana struniak pojawił się za okiem. Istniało spore ryzyko utraty przez niego wzroku. Lekarze powiedzieli piłkarzowi, że taki przypadek zdarza się raz na milion razy.

Operacja zakończona sukcesem

W tym tygodniu Jose Enrique opublikował film na swoim profilu na Instagramie, w którym poinformował, że operacja się udała, co wykazał rezonans magnetyczny.

”Drodzy koledzy, chciałem wam powiedzieć, że otrzymałem najlepszą wiadomość, jaką mogłem dostać. Mój chirurg – dr Simal – zadzwonił do mnie, by powiedzieć mi, że wyniki są bardzo dobre. Wszystko zostało wyczyszczone” – cieszył się czterokrotny reprezentant Hiszpanii.



Jose Enrique has been given the all clear from his brain tumour.



Great news @Jesanchez3! pic.twitter.com/BNDqyEW1Nd — SPORTbible (@sportbible) April 16, 2019





Jose Enrique w barwach Liverpoolu rozegrał 99 spotkań, z The Reds zdobył wicemistrzostwo Anglii. Przed transferem na Anfield przez cztery lata grał w Newcastle United. Jest wychowankiem Levante, ale w La Liga zagrał dla Celty Vigo, Valencii i Realu Saragossa. W tym ostatnim klubie w maju 2016 roku zakończył karierę.