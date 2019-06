Hiszpania w szoku. Nie żyje Jose Antonio Reyes

Niezwykle smutną informację potwierdził na Twitterze oficjalny profil klubu z Sewilli. Na razie wiadomo tylko tyle, że Reyes zginął w wypadku drogowym.

"Nie mogliśmy ogłosić żadnej gorszej wiadomości. Nasz ukochany zawodnik, wychowanek, zginął w wypadku drogowym. Spoczywaj w pokoju" - napisał klub z Andaluzji.

Specjalista od Ligi Europy

Hiszpan to jedna z ikon Sevilli. To właśnie z tą drużyną trzy razy z rzędu wygrywał Ligę Europy (2014, 2015, 2016). Finał w 2015 roku został rozegrany w Warszawie, a zespół z Reyesem i Grzegorzem Krychowiakiem w składzie pokonał Dnipro Dniepropietrowsk (3:2).

Oprócz klubu z Andaluzji skrzydłowy występował również również w Arsenalu, z którym w 2004 roku wywalczył mistrzostwo Anglii, Realu Madryt (mistrzostwo w 2007 roku) i Atletico Madryt (triumf w Lidze Europy w 2010 i 2012 roku). W szczytowej formie był jednym z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji w Europie.

Wychowanek Sevilli był 21-krotnym reprezentantem Hiszpanii. W narodowych barwach strzelił cztery gole.

Ostatnio grał w Extremadurze.