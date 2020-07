Rok sukcesów w Brazylii i wystarczy. "Judasz" wraca do domu

"Witaj w domu!" - post tej treści zamieścił lizboński klub na Twitterze, oczywiście ze zdjęciem trenera.

Według portugalskich mediów, Benfica, która ma do rozegrania jeszcze dwie kolejki ligowe, ale już bez szans na mistrzowski tytuł, zaproponowała szkoleniowcowi umowę na trzy lata, co mu gwarantuje łącznie dziewięć milionów euro.



Bem-vindo, JJ! — SL Benfica (@SLBenfica) July 17, 2020





W latach 2009-2015 Jesus sięgnął z Benficą w sumie po 10 trofeów, w tym trzy razy po mistrzostwo kraju, a wywalczył ponadto - przynajmniej raz - Puchar i Superpuchar Portugalii oraz Puchar Ligi Portugalskiej. W międzyczasie stołeczny klub osiągnął finał Ligi Europy, doznał w nim porażek z Chelsea i Sevillą.

Potem Jesus odszedł do lokalnego rywala - Sportingu, czym mocno naraził się kibicom Benfiki. Ci nazywali go "Judaszem", a władze klubu zarzucały mu chciwość. Podczas wizyty na Estadio Da Luz, w jego stronę kibice rzucali różnymi przedmiotami. Jakie przyjmą go niebawem? "Jesus został Judaszem", czyli nieoczekiwana zamiana miejsc w Lizbonie "Jorge Jesus... czytaj dalej »

"Bez żalu i urazy"

Ostatnie dwa lata spędził poza Europą - w Al-Hilal i Flamengo. W Brazylii w ciągu zaledwie 13 miesięcy wywalczył z klubem z Rio De Janeiro m.in. mistrzostwo (2019) i Superpuchar Brazylii (2020) oraz triumf w Copa Libertadores (2019) - odpowiedniku europejskiej Ligi Mistrzów. Zdobył także kilka mniejszych trofeów.

W piątek pożegnał się z brazylijskim klubem za pośrednictwem Instagrama. "To było 13 miesięcy doskonałego związku, czasu kiedy byłem bardzo szczęśliwy, czułem się jak w domu, mieliśmy niezapomniane osiągnięcia. Ale dzisiaj spotkaliśmy się z zarządem Flamengo i zdecydowaliśmy, że nadszedł czas, by zakończyć nasz związek, bez żalu i urazy. Czas na powrót do Portugalii" - napisał trener, który w przyszłym tygodniu skończy 66 lat.