Zrezygnował z pracy jeszcze przed debiutem. "Kraj cierpi"

Ameryka Południowa na wojnie z pandemią. "To będzie narastało"

Video: Patryk Rabiega / Fakty po południu

Ameryka Południowa na wojnie z pandemią. "To będzie narastało"

Ciągle czekamy na jakieś dobre wieści z Ameryki Południowej. Niestety - kontynent przegrywa wojnę z pandemią. Jej symbolem pozostaje Brazylia. To kraj z drugą najwyższą liczbą zakażeń i drugą najwyższą liczbą ofiar śmiertelnych na świecie. Ale sytuacja jest też niebywale poważna choćby w Peru, gdzie zakażonych jest ćwierć miliona ludzi. To więcej niż we Włoszech, przy dwukrotnie niższej populacji.

»