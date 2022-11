Euforia w Poznaniu po wygranej z Hiszpanami. "Potrzebowaliśmy takiego występu"

Drugą lokatę w grupie C i tym samym grę w barażu, którego stawką będzie awans do 1/8 finału rozgrywek, dały Lechowi świetne akcje zakończone golami Kristoffera Velde i Michała Skórasia (dwa trafienia).

- Był to nasz świetny występ, początek meczu był trochę nerwowy, bo Villarreal pokazał, że ma bardzo dużo jakości i był groźny, gdy posiadał piłkę. Wiedzieliśmy jak grają Hiszpanie, zostawiają więcej przestrzeni za ich formacją defensywną i próbowaliśmy to wykorzystać. Udało nam się strzelić ładnego gola i to był ważny moment w tym meczu, bo udało się uspokoić grę. W drugiej połowie wykorzystaliśmy swoje szanse, ale rywale tak naprawdę już nam nie zagrozili - powiedział po meczu trener poznańskiej drużyny.

W zwycięstwo wierzyli też sami zawodnicy. - Moje i nasze emocje są niesamowite, ciężko to opisać, bardzo się cieszę, że sprawiliśmy radość nam, kibicom, wszystkim tutaj dookoła i całej Polsce. Będzie to niezapomniana noc. W piłce dzieją się różne przypadki i dzisiaj stała się niesamowita rzecz. Nasza dobra organizacja w obronie i szybkie ataki sprawiły, że wygraliśmy ten mecz 3:0 - analizował Filip Marchwiński, który miał duży udział przy pierwszym golu dla Kolejorza.

- Wierzyłem w taki wynik, wierzyłem w swój zespół. Jeśli mam być szczery to potrzebowaliśmy takiego występu. To jeden z najbardziej wartościowych rezultatów w mojej karierze, to ogromny klub, półfinalista ostatniej edycji Ligi Mistrzów - dodał kapitan Mikael Ishak, asystent przy ostatniej bramce.

Lech po raz trzeci w historii awansował do fazy pucharowej w europejskich rozgrywkach. Wcześniej ta sztuka udała mu się w sezonie 2008/09 w Pucharze UEFA i dwa lata później w Lidze Europy.

- Jestem podekscytowany tym, co się wydarzyło. Wczoraj w szatni mówiłem to samo, co na konferencji prasowej, że dziś możemy napisać nową kartę w historii klubu. I myślę, że nam się to udało. Pokonaliśmy Villarreal i zagramy po zimie w europejskich pucharach - to jest duża sprawa dla klubu, piłkarzy, kibiców i całej polskiej piłki - podkreślił Van den Brom.

Trener Lecha: nie znam wszystkich rywali

- Wykonaliśmy kawał dobrej roboty w obronie, jeden walczył za drugiego. Nie myślę o tym, na kogo chciałbym trafić w kolejnej rundzie, bo nawet nie znam wszystkich rywali - skwitował holenderski szkoleniowiec Lecha.

W barażu rywalem mistrzów Polski będzie zespół z trzeciego miejsca Ligi Europy, czyli któraś z tych ośmiu drużyn: Bodoe/Glimt, AEK Larnaca, Łudogorec Razgrad, SC Braga, Sheriff Tyraspol, Lazio Rzym, Karabach Agdam i Trabzonspor.



Losowanie par barażowych odbędzie się w poniedziałek. Pierwsze mecze barażowe zostaną rozegrane 16 lutego, a rewanże 23 lutego 2023 roku. Spotkania 1/8 finału LE i LK zaplanowano na 9 i 16 marca.