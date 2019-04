Joey Barton znów dał o sobie znać. Podejrzenie pobicia trenera innej drużyny

Kiedy sam kopał piłkę, Barton uważany był za jednego z najbardziej nieprzewidywalnych, jeśli chodzi o charakter, zawodników w Anglii. Nigdy nie odstawiał nogi, nie unikał ostrej gry. Był również oskarżony o obstawianie wyników, gdy był jeszcze czynnym piłkarzem. Powiedzenie, że "starego psa nie nauczysz nowych sztuczek" w przypadku Bartona jest jak najbardziej trafne.

Barton zaatakował menedżera Barnsley?

Krnąbrny charakter dał o sobie znać w sobotę po meczu League One pomiędzy Barnsley a prowadzonym przez Bartona Fleetwood Town. Drużyna 36-letniego Anglika przegrała 2:4 z czym Barton nie mógł się ponoć pogodzić. Napastnik Barnsley Cauley Woodrow na swoim Twitterze napisał, że menedżer gości miał pobić w tunelu trenera Stendela. Na twarzy Niemca miała pojawić się krew.



Deleted Tweet from Barnsley forward Cauley Woodrow on Joey Barton's alleged assault of Daniel Stendel pic.twitter.com/HIeNCGUp1U — 101 Great Goals (@101greatgoals) April 13, 2019





Woodrow usunął po jakimś czasie swój wpis, ale telewizja Sky Sports pokazała ujęcia, jak Barton jest zatrzymywany przez policję w momencie opuszczania obiektów Barnsley.



Police stopped Joey Barton from leaving Oakwell as they investigate an alleged assault by the Fleetwood manager on Barnsley boss Daniel Stendel — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 13, 2019





Policja bada sprawę

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o incydencie, do którego doszło w tunelu po meczu Barnsley – Fleetwood Town. Prowadzimy w tej sprawie śledztwo – powiedział rzecznik policji w Południowym Yorkshire.

Zdarzenie potwierdził również klub z Oakwell, który wydał oficjalne oświadczenie:

"Możemy potwierdzić, że doszło do domniemanego zajścia w tunelu bezpośrednio po meczu z Fleetwood Town. Sprawę bada policja, z którą współpracujemy."

Nerwy w meczu o pietruchę

Co ciekawe, wynik meczu na Oakwell nie miał większego znaczenia dla ekipy prowadzonej przez Bartona. Fleetwood Town znajduje się w środku tabeli League One i nie walczy już ani o awans, ani o utrzymanie. Co innego Barnsley, które cztery kolejki przed końcem zajmuje drugie miejsce w tabeli. Pozycja ta premiowana jest bezpośrednim awansem do Championship.